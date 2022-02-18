冰雪运动的尽头是快乐和健康

最近有人在网上说“雪道的尽头是骨科”，似乎给冰雪运动热潮泼了一点凉水。这种说法固然幽默但并不科学。冰雪运动速度快、高强度、滞空高和空中飞行的特点让它比其他运动的损伤可能要多一些和严重一些，但从冰雪运动的起源、环境和现实情况看，就能知道冰雪运动的真谛和普遍规律了。

常年处于严寒环境的北欧和北美国家的人们必须掌握滑雪、滑冰技能，除了狩猎他们还需要以这样的手段加入战争才能更好地生存。挪威是冰雪运动的强国，一方面源于挪威所处的环境，另一方面也有冰雪运动的历史。1206年，挪威爆发内战，两位士兵脚踏桦木滑雪板长途急速滑行，快速飞跃悬崖，摆脱敌军追击，救出了年仅两岁的哈康王子。现在挪威还保留着一个传统，每到冬季会沿着营救王子的路线，举行大型马拉松滑雪比赛，以纪念两位滑雪英雄。冰雪运动可以说是北欧和北美人的生活方式。民间谚语称挪威是“带着滑雪板出生”的国度。从幼儿园开始，挪威孩子们就被鼓励进行户外运动。

挪威、加拿大运动员冰雪运动成绩绝对要比美属萨摩亚、海地的运动员成绩好，原因是寒冷地区的人冰雪运动已成为其生活不可分割的部分，冰雪运动技能娴熟，运用自如。如果让美属萨摩亚、海地人像挪威、加拿大人一样长时间进行冰雪运动，一是没有这个条件，二是如果有类似的条件，如人造雪或到寒冷地方旅行并参加冰雪运动，他们因参与冰雪运动的身体损伤就会比寒冷地区的人多，就像没有学过驾车也没有驾照的人驾驶汽车，必然会出车祸。

中国北方地区是寒冷地区，有冰雪运动的基础和环境，而南方地区没有冰雪运动的基础，但又有几乎同等于北方数量的人参与冰雪运动，这些没有冰雪技术、技能和装备的人猛然参与冰雪运动，受到的损伤几率会较大。

现代人喜爱冰雪运动已经不是生存的需求，主要是寻求获得快乐。滑雪和滑冰，既时尚炫酷、精彩刺激，又有很强的体验感和参与感，那种在冰面和雪面飞速奔驰和自由放飞的快乐，会刺激所有人跃跃欲试。而且，冰雪运动也有利于降低焦虑和紧张，让人获得良好的情绪体验。

正如所有运动一样，冰雪运动的尽头也让人健康。冰雪运动是全身性运动，除了能锻炼心肺功能和肌肉力量，还能增加抗寒能力和抵抗力、消除疲劳和改善情绪、强化心肺功能、预防骨质疏松和改善协调性和柔韧性。冰雪运动还能促进经济发展。数据显示，2021年京东运动冰雪运动相关产品成交额同比增长120%，其中，滑雪单板成交额同比增长超过220%，滑雪服同比增长180%，滑雪鞋订单量同比增长200%。

在参与冰雪运动时如果没有做好充足的准备就容易受伤。因此，对于参与者来说，只有做好准备才会极大减少损伤。首先是要准备好装备和护具，如头盔、雪镜、面罩、护腕、手套、护膝、护臀和护甲等。其次要循序渐进，先从最容易的项目学起，还应请教练。此外，运动前要热身，穿暖和保持充沛体力，并且要“学会摔倒”，这其中也很有技巧。

另外，冰雪运动受伤后可以采用POLICE原则来处理，即保护、合适的负荷、冰敷、加压、抬高。也可用PRICE原则，即保护、休息、冰敷、压迫和抬高受伤部位来处理。坚持这些，就可以实现冰雪的尽头是快乐和健康，也能减少受伤。