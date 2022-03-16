老坛酸菜不敢吃了！营养师教你自制安全美味的泡菜

人民网北京3月16日电 （记者张文婷）酸辣可口的泡菜，既解腻又开胃。可昨天“3·15”晚会曝光的“老坛酸菜”，让大家都直呼恶心。好多小伙伴说，看着家里的老坛酸菜泡面都不知道怎么下嘴了，连酸菜鱼都不敢出去吃了，有没有办法自己在家制作泡菜呢？中国营养学会注册营养师吴佳为大家提供了一个简易做泡菜的方子。

做法：

步骤一：洗净原料，放在阴凉处晾干

吴佳介绍，常做泡菜的原料有三类：一是根茎类，包括白萝卜、水萝卜、青菜头、莴笋、姜等；二是果菜类，包括辣椒、豇豆、黄瓜等；三是叶菜类，包括芥菜、白菜、芹菜等。尤其是叶菜类，一定要洗净之后，彻底晾干才能制作。为了保证做得更成功，最好晾干后把这些泡菜原料抹上一层盐，放上三十分钟，再把盐去掉，准备入坛。

她提醒，第一次做泡菜，最好要泡一些老姜和红尖椒，这样就像“汤底”调味好一样，做的泡菜才有酸酸辣辣的味道。如果不爱吃辣，姜和辣椒就可以少放或者不放。

步骤二：选一个密闭性好的“泡菜坛”

如果能买到专门的泡菜坛更好，买不到，就用普通的大瓶子或者罐子就成，密闭性好是关键。吴佳特别提到，许多人觉得透明的菜坛子好看，直观的看到里面的菜，幸福感满满。其实，做泡菜还是用不透光能遮光的容器更好。这样泡菜发酵的条件就更稳定。

步骤三：制作“泡菜水”

水和盐的比例为4：1，也就是1000克水，要放入250克盐。水要用凉开水，注意不要用生水。为了保证泡菜风味十足，可以购买“泡菜酸菜乳酸菌发酵粉”根据需要为”泡菜水“配比，里面还可以放一些糖、香辛料（比如八角、花椒、山奈等）、白酒等。

步骤四：泡菜来咯！

把晾干的蔬菜放入泡菜坛中，蔬菜装至距离坛口10厘米左右。静待美好的发酵吧！吴佳提醒，泡菜坛子的日常管理也很重要。接触泡菜的用具都要严格清洁，不要有油，坛沿水要定期更换。取泡菜的时候，要用干净筷子取，手也要洗净擦干。如果坛水生花了，也就是有杂菌生长的情况，可以去掉霉花，加入少许白酒，加一些盐等继续发酵。如果杂菌生长严重，就要丢弃了。

自制泡菜虽然好吃，但安全问题不能忽视。针对大家常说的“泡菜致癌”，吴佳表示，是因为泡菜中可能会产生亚硝酸盐。亚硝酸盐可能在体内生成亚硝胺，大量摄入会增加胃癌、肠癌的风险。自己制作泡菜时，要抑制亚硝酸盐的生成，除了严格按照前面的操作办法，加入少量的醋也可以。有研究显示，在泡菜水里添加0.6%的食醋，其产生亚硝酸盐的量，最多能减少到不加时的三分之一。

其次，选择新鲜的泡菜原料，充分晾干也能减少亚硝酸盐的生成。

再次，控制好泡菜的时间。不要吃刚泡了两三天的菜，最好泡制或腌制20天以上再吃。在制作泡菜的过程中，第3-4天通常是亚硝酸盐含量最高的时候，此后亚硝酸盐含量会开始逐渐下降，10天以后通常就非常低了。此外，添加鲜蒜、鲜姜、鲜辣椒等均可降低亚硝酸盐的含量。

最后，吃泡菜的时候多吃新鲜的蔬菜水果。这是因为新鲜蔬果中含有丰富的维生素C，可以和亚硝酸盐发生反应，降低致癌物质生成。

吴佳特别给网友提醒，泡菜是用盐腌制的，含盐量通常比较高。因此用泡菜或者酸菜烹调的时候最好不放或者少放盐，避免摄入盐超标，清洗的时候也要注意去除盐分。重点是，泡菜要当作“调料”吃，一次少吃是最安全的办法。

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