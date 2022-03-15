初春时节 谨防心情患“感冒”

冬春交替时节，不仅会因温差变化大而容易生病，还有可能让心情也染上“感冒”——这是各类精神障碍复发高峰时期，约占全年复发率的65%—70%。问题来了，我们的情绪为什么会有这样的波动呢？如何掌握自己的心理健康状况呢？心理行为医学科的医生就来给大家做解答。

冬去春来 易扰乱这些物质分泌

抑郁障碍是一种常见、高发的心理疾病，以连续且长期的情绪低落为主要的临床特征，是现代人心理疾病最重要的类型之一，困扰着各类人群。而因抑郁障碍导致的各类自杀、自残的报道也屡见不鲜。

最新的流行病学调查，显示我国成人抑郁障碍终生患病率为6.8%，其中抑郁症为3.4%，心境恶劣障碍1.4%，未特定型抑郁障碍为3.2%；在抑郁障碍患者中，有10%至15%的人最终可能死于自杀。我国自杀和自杀未遂的人群中，抑郁障碍患者占50%-70%。关注抑郁障碍，关爱抑郁障碍患者，科学防治，减少病情的波动和复发尤为重要。

初春之所以会出现各类精神障碍的复发高峰，除了与患者自身的生物学和心理状态基础有关，也和换季时气温波动较大，气压波动不稳定有关。这个时节容易引起大脑神经递质分泌紊乱，如五羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺等分泌不平衡，从而导致疾病的复发。

出现这些情况 可能是又抑郁了

抑郁复发表现的症状不尽相同，有些表现为睡眠差，入睡困难、早醒、多梦；有些表现为精力下降、疲乏无力、头晕、心悸；还有些表现为胃肠功能紊乱、食欲下降等。如果既往有抑郁障碍病史，出现上述情况，就要高度警惕复发的可能性，需要及时就诊，寻求科学的诊治。

抑郁障碍并不可怕，可怕的是讳疾忌医。由于受到传统文化的影响，很多人遇到精神心理问题时都不愿意去诊治，甚至选择回避，从而导致延误病情，错过最佳治疗时期。受抑郁障碍困扰的人群主要有工作压力大、精神高度紧张的工作人群，老年人群，围产期或围绝经期的女性，而近些年儿童和青少年日益严重的精神心理健康问题，也越来越受到社会和医学界的关注。

提高大众对抑郁障碍的了解，增加对抑郁障碍患者的关爱，有效的心理支持和干预、足量足疗程的药物治疗，都将有效降低抑郁障碍的复发几率。

快来答题 你的情绪还好吗

临床上我们常用PHQ-9作为抑郁障碍快速筛查，PHQ-9也是国际通用抑郁检测量表之一，量表共有9个项目，根据最近两个星期内的实际感受，对所列症状在生活中出现的频率做出回答。日常生活中也可作为自我情绪检测的评估量表。话不多说，进入答题环节：

1.做事时提不起劲或没有兴趣；

2.感到心情低落，沮丧或绝望；

3.入睡困难、睡不安或睡得过多；

4.感觉疲倦或没有活力；

5.食欲不振或吃太多；

6.觉得自己很糟或觉得自己很失败，或让自己、家人失望；

7.对事物专注有困难，例如看报纸或看电视时；

8.行动或说话速度缓慢到别人已经察觉或刚好相反——变得比平日更烦躁或坐立不安，动来动去；

9.有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头。

选项说明

没有（记0分）：没有或很少时间（过去一周内，出现这类情况的日子不超过一天）；

有几天（记1分）：小部分时间（过去一周内，有1-3天有过这类情况）；

一半以上时间（记2分）：相当多时间（过去一周内，4天左右有过这类情况）；

几乎天天（记3分）：绝大部分或全部时间（过去一周内，有5-7天有过这类情况）

评分标准

0-4分：正常

5-9分：可能有轻度抑郁（建议咨询心理医生或心理医学工作者）

10-14分：可能有中度抑郁（最好咨询心理医生或心理医学工作者）

15-19分：可能有中重度抑郁（建议咨询心理医生或精神科医生）

20-27分：可能有重度抑郁（一定要看心理医生或精神科医生）

文/李小钧 （北京积水潭医院）