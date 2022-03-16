我国累计报告接种新冠病毒疫苗超32亿剂次

人民网北京3月16日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2022年3月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗320368.8万剂次。

新冠病毒疫苗接种加上有效个人防护，是当前新冠肺炎疫情防控的重要手段。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在3月15日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至3月14日，全国新冠病毒疫苗接种总人数达到127253.7万，已完成全程接种123917.1万人。其中60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达22122.6万人，完成全程接种是21162万人。

“接种新冠病毒疫苗能够有效地降低重症率和病死率。奥密克戎变异株传播更快、隐匿性更强的特点，要求我们的防控措施要更早、更快、更严、更实。”雷正龙表示，近期的疫情当中，老年人群感染占一定比例。疫苗在预防重症和死亡等方面有良好效果，特别是老年人和有基础病的人群，感染新冠病毒后容易发生重症、危重症甚至死亡，这类人群接种疫苗获益最大。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，两年多来，随着时间的推移，疫苗的保护效果在下降，尤其是病毒变异出现了免疫逃逸的现象。在这种情况下，从国际达成的共识来看，通过增加接种剂次或者通过开展加强免疫来进一步提高免疫力。我国目前的加强免疫策略是可以开展同源加强，也可以开展序贯免疫的加强。

“符合条件的人群要尽快接种疫苗。没有全程接种疫苗的要尽快补足未接种的疫苗。到了规定时间间隔的还没有打加强针的要尽快开展加强针接种。”王华庆提醒。