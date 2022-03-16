国家药监局：加快推动新冠病毒治疗药物、抗原检测试剂个人自测产品审批上市
人民网北京3月16日电 （记者孙红丽）3月15日，国家药监局召开党组（扩大）会议指出，政府工作报告专门强调要“强化药品疫苗质量安全监管”，要扎实做好涉及药品监管部门的重点任务落实，细化时间表、路线图、优先序，加强督查督办，确保按时按质落实到位。
会议要求，要坚持统筹安全和发展，统筹疫情防控和日常监管，将两会精神转化为药品监管改革发展实效。
一要深入开展药品安全专项整治行动，依法严查重处违法违规行为，全面排查化解药品安全隐患，完善药品监管法规制度，为党的二十大召开营造良好的药品安全环境。
二要持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市，强化防疫产品的质量监管，扎实做好内部防控工作，全力服务保障疫情防控大局。
三要落实“六稳”“六保”要求，深化药品监管改革，优化提升政务服务，营造高效透明的监管环境，更好激发医药产业创新活力和发展动力。
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