国家药监局推进药品安全整治 已实现对国内1.8万余家网站（含网店）日常监测

人民网北京3月16日电 （记者孙红丽）随着互联网经济蓬勃发展，药品网络销售已成为快速发展的新业态。据国家药监局官网消息，国家药监局日前对加强药品网络销售监测工作进一步部署，确保药品安全专项整治行动取得实效。

据悉，为适应药品网络销售新业态监管需要，国家药监局从2016年开始，组织国家药监局南方医药经济研究所（下称南方所）筹建国家医疗器械网络销售监测平台及国家药品网络销售监测平台，组织开展药品医疗器械网络销售监测。截至目前，已实现对国内1.8万余家网站（包含网店）的日常监测，平均每月监测近750万产品页。监测显示，药品医疗器械网络销售新业态持续规范，其中医疗器械网售页面违法违规率从2018年的百万分之3.2下降至百万分之1.6，网售医疗器械违法率明显下降。

根据部署，此次专项整治行动继续坚持“以网管网”理念，坚持线上线下专项整治一体推进。2022年1-2月份，南方所监测发现药品网络销售违法违规线索160条，涉及19个省（区、市）；医疗器械网络销售违法违规线索150条，涉及18个省（市、区）。

各地药品监管部门根据南方所提供的网络监测线索依法开展调查处置，对部分已查实违法违规行为进行立案处理。例如，河南省药监局组织开封市市场监管局对某企业未依法取得经营许可资质销售医疗器械的行为进行立案调查；山东省药监局组织莱州市市场监管局对某医疗器械零售企业违法销售行为立案调查；广东省药监局组织江门市市场监管局联合公安机关，成功查办了一起未依法取得经营许可资质销售未经注册许可的医疗器械案，依法拘留1人，现已移交公安机关立案侦查。

国家药监局表示，下一步将继续围绕药品、医疗器械、化妆品领域群众反映强烈的问题，以严厉打击制售假药劣药、违法生产中药饮片、网络非法销售为重点，严防严管严控质量安全风险，集中深入开展药品安全专项整治行动。