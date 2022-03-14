马冠生：儿童肥胖防控 各方一起行动

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任、国家食物与营养咨询委员会委员马冠生

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“多措并举应对儿童肥胖 助力儿童健康成长”专场座谈上，就儿童肥胖防控问题，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任、国家食物与营养咨询委员会委员马冠生表示，儿童肥胖防控是当务之急，需要社会各方共同努力。

随着我国经济社会快速发展和人民生活水平显著提高，儿童青少年超重肥胖率呈现快速上升趋势，已成为威胁我国儿童青少年身心健康的重要公共卫生问题。有效遏制超重肥胖流行，促进儿童青少年健康成长刻不容缓。

2021年5月，由国家卫生健康委组织修订的《儿童肥胖预防与控制指南（2021）》发布。马冠生介绍说，新指南涉及了儿童肥胖防控体系的三级预防。搭建、落实三级医疗保健防控网，需要政府、社区、学校、家庭以及医疗机构的共同努力。具体而言，一级预防针对一般人群，以预防超重肥胖的发生为主；二级预防针对已经出现超重肥胖的人群，延缓或逆转其进一步发展；三级预防是肥胖儿童的临床诊疗和管理。

马冠生认为，儿童肥胖防控需要政府主导，多部门合作，应将儿童肥胖防控融入所有政策。他说，儿童肥胖防控体系需要整个社会合力搭建。例如，学校方面要承担落实具体干预措施的职责，家长要发挥言传身教的作用。此外，商业化广告方面，相关部门要加强监管，保护儿童的权益，在规定的时间内，不要出现含糖饮料等食品相关的广告，更不应该让儿童去做广告。

马冠生建议，将儿童肥胖防控逐步落实到位，遏制儿童肥胖不断增长的趋势，除了可以遵循我国儿童青少年肥胖防控相关的实施方案、防控指南、临床指南、适宜技术外，还可借鉴国际领域关于立法、税收等方面的经验。