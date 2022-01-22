国家卫健委：我国的疫情防控有良好的成本效益比

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）“一年多的防控实践已经证明，我国较好地平衡了疫情防控和社会经济发展之间的关系，我国已经成为全球唯一经济正增长的主要经济体，这是来之不易的一个成绩。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，事实证明，我国采取的防控策略和措施是行之有效的，是符合我国实际的。

梁万年表示，我国疫情防控从突发疫情的应急围堵阶段，到常态化防控的探索阶段，再到目前的全链条防控“动态清零”阶段，新冠疫情防控的“中国经验”保障了我国人民群众的生命健康，促进了经济的增长。通过“动态清零”策略，可以实现疫情的及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，使社会经济快速恢复常态。疫情防控策略能够较好地兼顾疫情防控和社会经济的发展。

“需要说明的是，新冠疫情对全球各国的经济社会都会造成一定的影响。事实表明，不同防控策略和措施对减少和控制这些负面影响是存在差别的。”梁万年表示，在分析经济影响或者防控成本的时候，首先应该区分哪些影响是疫情本身造成的，哪些是经济发展本身的变化，哪些是疫情防控策略和措施所引起的，这三个方面的情况要区分对待，不能一概地将经济的受影响归结于防控策略和防控措施。其次，在评价防控成本效果时，从科学上看，一般有四个维度来进行评价。具体有：

一是评价防控成本和防控效果，也就是说，花费的成本，减少了多少的感染，多少的重症，多少的死亡，在对生命健康的维护这方面，我国总的感染人数、发病人数、重症人数和死亡人数是非常少的，这对于一个14亿人口的大国来说，不能不说我国的防控成本效果比是极高的。

二是成本效率，也就是说，控制和扑灭疫情的速度。我国的防控工作基本上都能在1-2个最长潜伏期内把疫情快速处置、快速扑灭，表明成本效率比也是高的。

三是成本效用，也就是通过动态清零、精准防控，我国保证了绝大多数地区、绝大多数民众正常的生产生活，减少了因疫情带来的不便，乃至心理等健康问题，也就是说，在发生疫情的地区，现在越来越精准，牺牲极少一部分人的正常活动情况和控制极少一部分区域的情况，来换取最广大地区和民众的正常生产生活，这也显示出有很高的成本效用比。

四是成本效益，也就是防控成本所带来的经济收益。这方面的关键是要算大账，要算动态账。若仅按疫情发生地、按疫情发生时的成本来算成本效益，是不全面、也不客观的，应该将全国作为一个整体，算大的经济账，大的社会账，大的民生账，甚至是大的政治账。

“我们应该自信地看到，我国的疫情防控是有良好的成本效益比的。去年我国GDP比上年增长8.1%，高于2021年初确定的6%的目标和外界预测已经充分证明了这一点。”梁万年表示。