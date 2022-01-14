哪些女性要小心乳腺癌风险？专家教您识别预防

乳腺癌是最常见的女性肿瘤之一，也是女性癌症死亡的主要原因。如何预防乳腺癌？

中国疾控中心公众号今日发文提示，有乳腺癌家族史、月经初潮早、绝经晚、没有生育、初产年龄大于30岁、未哺乳、有口服避孕药等增加或延长体内雌激素的行为的女性，患乳腺癌的机会会比别人大。

中国疾控中心提醒，乳腺癌是可以积极预防的。女性应注意定期进行乳房自我检查和乳腺癌筛查。特别是高危人群。若发现乳房肿块、乳房皮肤局部凹陷、乳头溢液、乳头内陷等症状应及时就医。

定期乳腺筛查，是早期发现、早期诊断及早期治疗乳腺癌的重要措施。建议从35周岁开始进行乳腺癌筛查。乳腺癌筛查的方法主要为乳腺临床体检、超声检查和乳腺X线检查。40岁以上应每年进行乳腺X线检查。有乳腺癌高危因素人群可比建议年龄更早进行检查。

另外，日常生活中也可以通过改变生活习惯预防乳腺癌的发生。

中国疾控中心提醒，女性要在以下几个方面多加关注：谨慎使用保健品和激素类补充剂；保持正常体重，避免超重肥胖和过度消瘦；合理膳食，增加蔬菜水果、全谷物、膳食纤维摄入，控制高脂、红肉类、精致谷物等食物；有规律地进行体育锻炼；生活规律，保持心情舒畅；禁烟限酒，避免二手烟暴露。（记者孙红丽）