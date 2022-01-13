多地发现进口火龙果等核酸阳性 提醒：尽量避免自行网购进口水果

人民网北京1月13日电 （记者孙红丽）1月12日，陕西省市场监督管理局微信公众号发布消费提示称，近期，全国多地相继发生进口火龙果、龙眼等水果核酸阳性问题，表明进口水果存在携带新冠病毒的风险隐患。特殊时期，请广大消费者增强自我防护意识，选择正规超市、卖场、水果专营店购买进口水果，拒绝购买来源不明的进口水果，尽量避免自行网购、代购、海淘进口水果等。

陕西省市场监管部门提示，选购进口水果时，请使用手机扫一扫“陕冷链”溯源码查询水果产地、来源、进口检验检疫信息，仔细确认与实际包装信息是否一致。

选购时请正确佩戴口罩和一次性手套，购进进口水果或者接收进口水果快递包裹后，要用酒精或消毒湿巾对外包装喷洒或擦拭消毒，处理完后立即清洗、消毒双手，洗手前避免碰触口、鼻、眼等部位，再根据水果特点选择合适的清洗方式洗净后食用。

另外，请关注官方发布的进口水果相关信息，不信谣、不传谣、不造谣。如发现已购买涉疫进口水果，应立即停止食用，并避免接触，封存涉疫物品不要随意丢弃，及时向市场监管部门报备物品的来源、品种等信息，配合相关部门落实防控措施。

陕西省市场监管部门提醒，如发现进口水果相关经营单位违反疫情防控规定的违法线索，请通过12315网络投诉平台（网站、手机APP、微信公众号、微信/支付宝小程序），或拨打12315热线，及时向市场监管部门举报。市场监管部门将依法严厉打击妨碍疫情防控的违法违规行为。