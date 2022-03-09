应对新冠病毒变异 正积极研发广谱药

部长通道

昨天上午9时，第十三届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。会议结束后举行“部长通道”采访活动，邀请科技部部长王志刚、工业和信息化部部长肖亚庆、水利部部长李国英通过网络视频方式接受媒体采访。其中，水利部部长李国英回答了北京青年报记者的提问，将通过“纲、目、结”三要素的科学布局、建设和完善，建成系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序的国家水网。

王志刚：创新不问出身 只要有能力国家都会给机会

科技部部长王志刚表示，过去一年，科技工作推动国家改革开放和现代化建设事业高质量发展发挥了重要作用。在产出方面，推动一批高新技术成果的同时，技术合同成交额超过3.7万亿元。我国国家创新指数全球排名从2012年的第34位达到了去年的第12位，提高了22个位次。

他表示，在加强基础研究、完善项目经费管理，以及加强促进科研人员创新、激发创新能力等方面，推进相关科技政策扎实落地是今年工作的重点和主线。

在加大对科技型中小企业的支持力度方面，王志刚表示，要鼓励企业聚集更多的人才，在产学研联盟中发挥牵头作用，能带着更多的大学、科研院所以及中小企业一起搞创新。“创新不问出身，不管是大企业、中型企业还是小企业，不管是国有企业还是民营企业，都能作为创新的主体，只要自己有这个能力，就会在国家层面上提供机会。”

关于抗击新冠肺炎疫情的科技攻关，王志刚说：“我们始终坚持五大方向开展科研攻关，五个方向包括疫苗、药物、检测、动物模型和科学溯源。在疫苗方面，原来有3个灭活疫苗、1个腺病毒载体疫苗附条件上市，今年又有1个重组蛋白疫苗附条件上市。还有2条技术路线取得积极进展，一个是mRNA疫苗，已经进入三期临床试验；另一个是DNA疫苗，也进入了三期临床试验。”

在新冠药物研发方面，王志刚介绍，一个中和抗体药已经附条件上市，还有3个小分子药进入了三期临床试验，另外还有一些中和抗体药、小分子药、中药，都在积极研发中，表现出很好的前景。

现在新冠病毒变异很多，能不能有一些广谱的药对付冠状病毒或者新冠病毒？王志刚表示，目前也在积极研发。另外，针对今后能不能通过鼻喷式、吸入式的方式来接种疫苗？王志刚称，这项工作也在研究中，现在有很好的进展。

肖亚庆：今年5G基站力争超过200万座

在谈及目前我国工业经济运行情况时，工业和信息化部部长肖亚庆表示，今年1至2月份工业经济平稳运行的态势是十分明显的，各地区、部门、企业做了大量的工作，取得明显效果，总体上保持了去年四季度稳健的态势，“我们对工业经济平稳运行有着非常充分的信心”。

下一步，将打通产业链供应链的堵点卡点，保持产业链供应链稳定，同时，抓工业经济的提质升级。肖亚庆说，现在我国工业经济还是在工业现代化进程中，总量上已经很大，连续12年保持世界第一，但是和高水平、高端来比，还有不少要努力的方向。要在绿色低碳、制造业水平提升、工业核心能力提升等方面进一步下功夫。今年还要在创办一流企业上下功夫，使得市场主体的竞争力有明显提升。

“今年工信部在加快5G发展方面有什么考虑？”面对记者提问，肖亚庆说，现在我国5G网络是世界最领先、规模最大的，基站总数已超过142.5万座，实际连接用户也超过了5亿。大家感到了生活和工作的方便，很多应用场景不断涌现。“下一步还要在基站建设上进一步下功夫，今年力争超过200万座，打好网络基础。同时，应用方面，要在已有基础上，进一步扩大和丰富应用场景，方便大家工作和生活。我们也鼓励更多应用案例、应用场景、应用软件、应用实践不断涌现，我们将做好推广和引领示范，使得5G应用更广泛地涌现出来。”

肖亚庆说，5G发展过程中，各行各业要形成合力、相互融通，使5G发展在技术上保持领先、更多创新。在发展5G的同时，考虑下一代通信技术的演进方向和技术路线，为下一代通信技术6G的发展提前谋划、做好部署。

今年我国还将继续壮大“专精特新”中小企业群体。肖亚庆透露，要在已有基础上，从国家层面进一步创新“专精特新”中小企业发展路径、增加数量，今年国家级“小巨人”企业准备再培育3000家以上，带动培育省级“专精特新”中小企业达到5万家以上。

李国英：今年北部、南部发生洪水可能性较大

我国地理气候条件特殊，降雨时空分布极不均匀，由此带来的水旱灾害多发频发重发，自古以来是中国的基本水情。去年，长江、黄河、海河流域漳卫河、嫩江、松花江、黑龙江、太湖等大江大河大湖相继发生洪水。

对于今年的汛情会如何，水利部部长李国英说，将努力将“防”的关口前移，对今年汛期，特别是6至8月份的汛情进行了初步趋势性研判。研判的结果是：我国北部、南部发生洪水的可能性较大，北部大于南部，中部地区发生干旱的可能性较大。从流域来讲，北部，嫩江、松花江、黑龙江，海河流域中北部水系，黄河中游干流及支流泾河、汾河等河流有可能发生流域性较大洪水。南部，长江上游、珠江流域西江、东南沿海诸河有可能发生区域性洪水。中部，长江中游、汉江下游有可能发生区域性干旱。

采访活动中，北京青年报记者提问：“党的十九届五中全会决定实施国家水网重大工程，国家‘十四五’规划和2035年远景目标纲要中对这项重大工程也作出了专门安排，能否再详细介绍一下有关情况？”对此，李国英表示，实施国家水网重大工程的目标是以全面提升国家水安全保障能力为目标，以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，为全面建设社会主义现代化国家提供水安全保障。

李国英表示，国家水网重大工程建设总体规划重点是把握好“纲、目、结”三要素的谋篇布局。所谓“纲”，主要是指大江大河大湖自然水系、重大引调水工程和骨干输排水通道，这也是国家水网的主骨架和大动脉。所谓“目”，主要是指区域性河湖水系连通工程和供水渠道。所谓“结”，主要是指具有控制性地位、具有控制性功能的水资源调蓄工程。通过“纲、目、结”三要素的科学布局、建设和完善，建成后的国家水网应具备这样的功能作用：系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序。

文/本报记者 蒋若静 董鑫 李泽伟