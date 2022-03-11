HPV九价疫苗又上热搜！预约不到怎么办？

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）近日，HPV疫苗多次登上热搜，不少网友反馈“快26岁了，约不到HPV九价疫苗怎么办？”对此，中华医学会妇产科分会常委、天津医科大学总医院妇产科主任医师薛凤霞表示，引起宫颈癌的主要就是16和18型HPV，其实接种二价疫苗就能起到预防作用了，可根据疫苗对年龄的限制选择相应的疫苗，没必要盲目等更多价，更没必要过度纠结于几价。疫苗越早打越好，与其等待、纠结，不如趁早行动，千万别错过远离宫颈癌的宝贵机会。

时刻警惕宫颈癌

宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是世界范围内公认的威胁女性健康的主要“杀手”。根据国际癌症研究机构(IARC)2021年最新研究报告，2020年我国约有11万例新增宫颈癌病例，在15至44岁女性的癌症中，宫颈癌的发病率高居第三位。

幸运的是，宫颈癌是目前唯一明确病因的癌症，通过接种疫苗就可预防HPV感染，从而减少患宫颈癌的概率，所以接种HPV疫苗对女性朋友十分重要。

通常，80%～90% 女性一生中都会感染HPV，大部分能自动清除，但高危型别的HPV持续感染可能会引起癌前病变，如果病变不治疗可能会进展为宫颈癌。在高危型HPV中，16型和18型属于“头号通缉犯”，其导致的宫颈癌占到HPV感染相关宫颈癌的 70%。

二价疫苗能有效预防宫颈癌

今年，国产二价HPV疫苗正式通过世卫组织预认证，可供联合国系统采购，成为第6个通过预认证的中国国产疫苗。其安全性和预防效力毋庸置疑。

二价疫苗虽然看着预防的型别少，但有力针对了最危险的16型和18型HPV 病毒，性价比很高。此外，多项研究表明，进口与国产HPV2价都能对31、33、45 型HPV 起到“交叉免疫”作用。

简单理解就是，二价疫苗在抓捕16和18型的过程中，把一些长得和它们很像的高危型HPV也给就地正法了。

九问HPV疫苗接种

1、已经有了性生活/结了婚/有了孩子的女性，接种HPV疫苗还有用吗？

有用，有性生活不代表就有HPV病毒的感染，没有感染和没性生活的接种效果是一样的。

2、打了四价之后，还能再打九价的吗？

接种四价HPV疫苗后，不建议再接种九价HPV疫苗哦。

3、月经期、哺乳期、妊娠期妇女可以接种HPV疫苗吗？

月经期妇女：可正常接种任何一种HPV疫苗。

哺乳期妇女：可正常接种。世界卫生组织认为，哺乳期并非HPV疫苗接种的禁忌。从现有证据看，哺乳期女性接种HPV疫苗后，母亲和婴儿发生疫苗相关不良反应的风险并未升高，也可以正常哺乳。

妊娠期妇女：避免接种。虽然目前未观察到HPV疫苗接种对母亲和子代有不良反应，但数据有限，建议妊娠期间应避免HPV疫苗接种。如果在接种疫苗后发现怀孕，不用终止妊娠，只需中断接种，后续剂次推迟至产后即可。

4、接种该疫苗后多久可以要孩子？

建议相隔半年以上。另外怀孕期间应避免接种。若女性已经或准备妊娠，建议推迟或中断接种程序，妊娠期结束后再进行接种。哺乳期妇女接种时应谨慎。

5、接种HPV疫苗前有必要进行HPV检测吗？

接种疫苗前不必要做检测，但是如果怀疑自己已经感染HPV病毒的，可以自愿前往医院进行检测。若发现有宫颈病变，康复后再接种，因为HPV疫苗只能预防HPV感染，并不能治疗HPV感染。

6、男的可以接种吗？

欧洲部分国家也提倡男性接种，可有效预防尖锐湿疣等疾病，但是目前国内尚未通过允许男性接种的审批。

7、接种了HPV疫苗还需要接受宫颈癌筛查吗？

需要。疫苗只是一级防控，宫颈癌筛查是二级防控，不能互相代替。建议30岁以上已婚女性定期做宫颈癌筛查。

8、感染过HPV或者有过宫颈癌病变的，治愈后还需或者说还能接种吗？

治愈后是可以接种疫苗的，而且接种疫苗可以减少疾病的复发率，疫苗也可以预防其他未感染过的HPV型。

自然感染产生的抗体不足以对抗再次感染，因为自然感染是细胞免疫，而疫苗注射是体液免疫，后者产生的抗体滴度更高。

9、在哪预约接种？

可前往当地社区卫生服务中心咨询预约。（来源：综合江苏省疾控中心官方微信公众号、中新网、科技日报等）

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