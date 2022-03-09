加快人才培养、推进医养结合……人大代表为养老服务支招

“培养和打造医养结合的专业人才队伍是推动养老事业高质量发展的关键，人才培育周期长、投入大，建议尽早谋划。”全国人大代表、沈阳医学院附属第二医院心血管内科主任李潞说。

作为一名在临床医学深耕37年的医生，长期与老年病人打交道，让李潞格外关注养老话题。今年是她第3年带来医养结合的相关建议，并将人才培养作为重点。

“老年人是基础疾病、慢性病高发群体，不少人还伴随着脏器功能衰退和行动不便。”李潞说，医养结合能整合养老服务和医疗卫生服务系统，优化资源为老年人提供综合服务。

推动医养结合，专业人才是关键。

李潞告诉记者，医养照护与管理属于新学科，相关教育起步不久，存在一定人才缺口。此外，当前医养照护从业人员多从以往的老年医学、老年护理等方面转岗，需要加大专业培训。

“希望将医养照护人才纳入学历教育，扩大招生规模，积极推荐对口就业。”李潞建议，同时统筹基础医学与临床医学课程，构建与基层医疗特别是医养结合相适应的课程体系和教学内容。

对于加快人才培养，全国人大代表、辽宁省丹东市第一医院副院长金京哲深表认同。

“医养结合是集群式、综合性的养老模式，其内容还包括卫生习惯、生活方式的指导等，要加快专业人才队伍建设。”金京哲建议，进一步保障医养照护服务人员在工资水平、福利待遇等方面的权益。

针对养老服务和产品需求呈现个性化的趋势，金京哲认为应加大力度推进大健康产业的发展与创新，为老年人提供更适宜的产品和服务。

“培养一个医生，从大学到临床，往往需要十几年的时间。”全国人大代表、山东省眼科医院院长史伟云认为，优秀医疗人才来之不易，除了建设养老服务人才队伍，也要考虑从更大层面加大对整体医疗人才的培育和优待，避免优秀医疗人才的流失。

他特别提到，要加大基层医疗服务的力度，加快医疗服务向精细化推进。

全国人大代表、山东百多安医疗器械有限公司董事长张海军对政府工作报告中提出的“补齐妇幼儿科、精神卫生、老年医学等服务短板”颇有感触。

他认为，要尽快将康养服务和老年医学服务结合起来，加快培养一批专业人才。“我们医疗领域的企业也要在老年医学服务上有更多作为，抓住市场机遇加大创新，提供更多优质产品和服务。”