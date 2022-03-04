赵方辉：以政府免疫规划为主导 提升小年龄段女性HPV疫苗接种率

国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任赵方辉

人民网北京3月4日 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“健康中国 预防先行——探索多元化的HPV疫苗接种试点模式创新 助力实现消除宫颈癌目标”专场座谈上，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任赵方辉建议，推进宫颈癌防治，提高HPV（人乳头瘤病毒）疫苗接种率，要以政府免疫规划为主导，面向适宜人群，尤其是小年龄段女性，强化疫苗保障，提升疫苗可及性。

赵方辉介绍，宫颈癌是严重威胁全球女性健康的常见恶性肿瘤，由人乳头瘤病毒感染引发。通过接种HPV疫苗、开展早期筛查等三级预防手段能有效降低宫颈癌发病率。2020年世界卫生组织发布的《加速消除宫颈癌全球战略》中，明确指出需实现90-70-90目标，即90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种；70%的妇女在35岁和45岁之前接受高效检测方法筛查；90%的癌前病变和宫颈癌确诊患者得到规范治疗和管理。

“当前我国宫颈癌发病率持续上升，且呈现年轻化趋势。”赵方辉说，目前国内共有四种HPV疫苗可选择，即进口二价、国产二价、进口四价和九价。但由于我国人口众多，区域经济发展不均衡，科学、有序地推广疫苗接种仍存在一些障碍，适宜接种的9至45岁年龄组疫苗覆盖率均处于较低水平，实现消除宫颈癌目标仍有很大距离。

赵方辉建议，要尽快完善疫苗供应保障，提高公众认知，以“健康城市试点”探索疫苗推广多元化新模式，提升HPV疫苗可及性。在以政府为主导的免疫规划中，应优先小年龄组人群（小于15岁女孩），对于未发生性生活的女性，HPV病毒暴露风险低，接种HPV疫苗效果更佳。