二价HPV疫苗就“够用” 尽早接种更重要

3月4日是国际HPV知晓日。HPV是人乳头瘤病毒，其之所以受到如此重视，是因为感染HPV会导致罹患宫颈癌。据统计，2020年全球女性宫颈癌新发病例数为60.4万，死亡病例数为34.2万，宫颈癌发病率和死亡率均居全球女性癌症第4位。幸运的是，宫颈癌是目前唯一明确病因的癌症，通过接种疫苗就可预防HPV感染，从而减少患宫颈癌的概率。

专家建议，优先推荐9到26岁女性接种HPV疫苗，特别是17岁前、首次性行为前接种获益可最大化；同时推荐27到45岁有条件的女性接种HPV疫苗。

不过，关于这一针到底该怎么选，网上的消息五花八门，让人眼花缭乱。为了让女性朋友HPV疫苗打得明明白白，科技日报记者采访相关专家为您带来权威解读。

二价疫苗就可起到预防作用

当前，我国批准上市的HPV疫苗包括两个二价疫苗、一个四价疫苗和一个九价疫苗。二价和四价HPV疫苗适宜接种的年龄是9到45岁，九价疫苗适宜接种的年龄是16到26岁。4款疫苗都需要接种3针，在6个月内完成接种。

专家表示，引起宫颈癌的高危型HPV主要有14种，其中最常见的就是16和18两种型别，会引发约70%的宫颈癌。而二价疫苗预防的就是HPV16和18型；四价则是在二价基础上，增加了对HPV6和11型低危型病毒的预防；九价疫苗又在四价疫苗基础上，增加了对HPV31、33、45、52、58型的预防，能预防90%的宫颈癌发生。

“不少女性朋友看到HPV疫苗分为二价、四价、九价，就开始纠结到底接种哪种更好。”中华医学会妇产科分会常委、天津医科大学总医院妇产科主任医师薛凤霞在接受科技日报记者采访时表示，“引起宫颈癌的主要就是16和18型HPV，其实接种二价疫苗就能起到预防作用了，可根据疫苗对年龄的限制选择相应的疫苗，没必要盲目等更多价，更没必要过度纠结于几价。疫苗越早打越好，与其等待、纠结，不如趁早行动，千万别错过远离宫颈癌的宝贵机会。”

疫苗保护期限或超10年

自2006年HPV疫苗上市以来，长期随访研究证实，HPV疫苗的保护效力可长达10年，并呈现12年的保护趋势。

薛凤霞表示，不过最终接种HPV疫苗后免疫保护能维持多少年，目前尚不完全清楚，还有待继续随访观察与进一步的科学研究。

接种前最好进行宫颈癌筛查

如果在接种HPV疫苗前按照宫颈癌筛查要求已规律地接受过宫颈癌筛查，并且没有出现异常筛查结果，则可无需在接种疫苗前特意进行宫颈癌筛查(包括HPV检测或宫颈细胞学筛查)。如果在接种HPV疫苗前没有接受过规律的宫颈癌筛查，建议进行宫颈癌筛查，如果有异常筛查结果，应咨询医生进行阴道镜等相应检查。

“需要注意的是，接种了HPV疫苗不等于终身不患宫颈癌，广大女性朋友仍需定期进行宫颈癌筛查，及时筛查出其他未包含在疫苗内的HPV亚型感染及其引发的相关疾病，做到早发现、早治疗。”薛凤霞强调。（陈曦）