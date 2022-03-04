专家热议宫颈癌防治：探索建设创新模式试点 筑牢女性宫颈健康防线

现场嘉宾合影

由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“健康中国 预防先行——探索多元化的HPV疫苗接种试点模式创新 助力实现消除宫颈癌目标”专场座谈上，与会嘉宾共同为助力早日实现消除宫颈癌目标建言献策。嘉宾们建议，要通过机制创新和模式创新，以宫颈癌防控为切入口，着力实现癌症防治工作的点面结合、条块结合、防治结合，形成可复制、可推广的防控模式，最终带动全国癌症综合防控实践。

探索建设创新模式试点 助力实现消除宫颈癌目标

2020年12月，全国爱国卫生运动委员会办公室、健康中国行动推进委员会办公室印发《关于开展健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作的通知》，以妇幼健康促进行动、癌症防治行动中宫颈癌防治为重点内容，在全国遴选部分城市开展创新模式试点工作。

国家卫生健康委规划司爱卫工作办处长王璐表示，健康城市建设是推进健康中国、实施积极应对人口老龄化等国家战略的重要平台。应该基于这个定位，提高对健康城市建设的认识，全方位统筹推进。她认为，开展创新模式试点，通过健康城市建设推进健康中国行动，助力实现消除宫颈癌目标的内容包括：第一，加强健康促进，开展宣传、科普，提升群众的健康意识；第二，推进宫颈癌三级预防，以宫颈癌防治为重点，开展疫苗接种、宫颈癌筛查、规范治疗管理；第三，推动相关政策创新，探索可以推广的工作模式。

宫颈癌病因明确，且具有效可行的三级预防措施。试点工作确定以宫颈癌作为当前的重点癌种，希望通过机制创新和模式创新，着力实现癌症防治工作的点面结合、条块结合、防治结合，形成可复制可推广的防控模式，最终带动全国的癌症综合防控实践。

积极推进宫颈癌防控工作 筑牢女性宫颈健康防线

近年来，有关政府部门致力于加快推动从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，动员全社会落实“预防为主”的方针策略。

成都作为首批入选健康中国行动创新模式的15个试点城市之一，通过政府主导，卫健、财政、教育等多部门分工协作，共同呼吁学校、家庭和社会积极参与，启动了政府补助的适龄女孩HPV疫苗接种的工作模式。成都市卫健委妇幼处处长宋维表示，成都在推广HPV疫苗接种过程中，也总结了一些经验。“我们不仅要保障在校女学生疫苗接种，更需要降低成年女性自主预约疫苗的难度。提升HPV疫苗生产供应商的积极性，实现宫颈癌疫苗对不同人群的可及性，推动适龄目标人群尽早接种、尽早获益”。

南京作为健康城市建设样板市之一，也一直在积极推进宫颈癌防控工作。为有效预防宫颈癌，最终实现消除宫颈癌的目标，南京市出台了《南京市在校适龄女生HPV疫苗免费接种项目实施方案》，明确从2022年开始，为南京市适龄女生提供HPV疫苗免费接种服务。南京市疾控中心免疫规划科科长梁亚琼说，南京市借鉴其他城市比较成功的经验，采取了招标疫苗免费接种组合其他可接种疫苗的多元化接种方式，为全市无HPV疫苗接种史的在校初一女生开展免费接种，最大程度地满足家长的需求，提高疫苗有效接种率。此外，除了初一年级的学生，其他适龄女生接种HPV疫苗可从医保个人账户里支出费用，这也是一大亮点。

提高HPV疫苗接种率 加强宫颈癌疾病预防

2020年世界卫生组织发布的《加速消除宫颈癌全球战略》中，明确指出需实现90-70-90目标，即90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种；70%的妇女在35岁和45岁之前接受高效检测方法筛查；90%癌前病变和宫颈癌确诊患者得到规范治疗和管理。

“当前我国宫颈癌发病率持续上升，且呈现年轻化趋势。”国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任赵方辉说，目前国内共有四种HPV疫苗可选择，即进口二价、国产二价、进口四价和九价。但由于我国人口众多，区域经济发展不均衡，科学、有序地推广疫苗接种仍存在一些障碍。适宜接种的9至45岁年龄组疫苗覆盖率均处于较低水平，实现消除宫颈癌目标仍有很大距离。

全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长、北京方庄社区卫生服务中心主任吴浩从基层医疗机构角度，针对如何助力女性远离宫颈癌的问题，提出了三点建议：第一，社区基层医疗机构要加大校园预防保健科普工作，鼓励适龄学生，尤其是9至14岁女生及时接种HPV疫苗；第二，提高基层接种的便捷性，提供网上预约、学校集中预约、单位预约等多种接种预约方式；第三，确保疫苗冷链的标准化管理。加强从出厂到接种全过程的管理，才能让疫苗质量得到保障。