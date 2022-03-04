宋维：推广HPV疫苗接种“成都模式” 助力宫颈癌综合防控

人民网北京3月4日电 由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“健康中国 预防先行——探索多元化的HPV疫苗接种试点模式创新 助力实现消除宫颈癌目标”专场座谈上，四川省成都市卫健委妇幼处处长宋维就成都推广HPV（人乳头瘤病毒）疫苗接种进行了分享。他提出，妇女儿童健康是全面健康的重要基石，要针对适龄人群强化教育和疫苗推广，完善疫苗供应保障，加强科普宣传，增强疫苗接种主动性。

宋维认为，宫颈癌严重威胁妇女健康。接种HPV疫苗，开展宫颈癌筛查，能显著降低宫颈癌发病率和死亡率。接种HPV疫苗是宫颈癌预防措施中的一级预防，能够从源头上阻断宫颈癌的发生，世界卫生组织（WHO）建议将小年龄段9至14岁女孩作为优先接种对象。

宋维介绍，成都作为首批入选健康中国行动创新模式的15个试点城市之一，通过政府主导，卫健、财政、教育等多部门分工协作，共同呼吁，学校、家庭和社会积极参与，启动了政府补助的适龄女孩HPV疫苗接种工作模式。按照“知情同意、自主选择、自愿接种”的原则，对全市当年没有接种过HPV疫苗的13-14岁的在校女学生开展HPV疫苗接种工作。学生家长或者监护人可以在国产二价、进口二价、进口四价这三个疫苗中进行自主选择，财政资金给予600元每人的疫苗接种补助。卫健部门加强与教育部门联动，积极开展HPV疫苗健康知识传播和健康教育，确保实现全市23个区（市）县全覆盖，2025年底适龄女孩HPV疫苗接种率90%的目标，助力我国提前实现消除宫颈癌的目标。

宋维建议，要进一步强化HPV疫苗保障供应。不仅要保障在校女学生疫苗接种，更需要降低成年女性自主预约疫苗的难度，提升HPV疫苗生产供应商的积极性，实现宫颈癌疫苗对不同人群的可及性。推动适龄目标人群尽早接种，尽早获益，同时为宫颈癌综合防控后续的主动定期筛查做好有效连接。