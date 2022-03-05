惊蛰：春天，破土而出

云海浮动，掠过万里长城，天空正酝酿着一场大雨——这是2022北京冬奥会开幕式短片中，属于惊蛰的一幕。3月5日，我们迎来了一年中的第三个节气：惊蛰。

“春雷响，万物长”，时至惊蛰，好似季节的交响乐发出了第一声重音。二十四节气包含了春夏秋冬、雨雪霜露等天候气象，唯独惊蛰和芒种，是专属生命的律动，这是古人对自然入微的观察。虫藏于穴曰蛰，《大戴礼记·夏小正》中记载，“万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰，蛰虫惊而走出也”。春雨至，春雷响，惊醒蛰伏了一整个冬天的昆虫。在现代气象学的解释里，惊蛰时节气温上升，逐渐增强的暖湿空气与冷空气激烈对峙，强烈的对流形成积雨云，所以此时多雷雨。其实，惊蛰原名“启蛰”，汉代孝景帝名启，为避讳其名改为“惊蛰”，一个“惊”字改出了春雷惊醒万物的意蕴。

苏醒的不只蛰虫，还有栖息在大地上的农人。农谚云：“到了惊蛰节，锄头不停歇。”此时，中国大部分地区已开始春耕：锄头落地，翻出蠢蠢欲动的小虫，农家一年的希望就此破土而出。春生、夏长、秋收、冬藏，节气是农耕文明的智慧。千百年里，不知多少稚子唱着节气歌，传颂着一个民族的精神气脉。

2016年11月，二十四节气被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，世界又多了一个了解东方文明的门径。时年，清华大学历史系教授刘晓峰参与了申遗相关工作，在他看来，秦汉时期彻底建构成型的二十四节气，依托的是对太阳长期科学的观测，是中国古代科学精神的结晶。而“观象授时”的时间文化体系构成了中国古代文化的根基，从根本上影响了中国人的物质生产与人文关怀。

节令是一份步入东方文明的地图，天文、农事、物候、花信、艺文等等尽在其中。如今，许多现代人早已不事农桑，却仍可以在惊蛰三候时，看桃始华、听仓庚鸣、叹鹰化为鸠。惊蛰是桃花开放的季节，一树如烟似霞，开在阡陌和街头，也开在文明的深巷中。在这里，“桃之夭夭，灼灼其华”是歌咏女性的先声；在这里，人们随陶潜寻桃源，收获两千年的兴发感动……到了今天，在忙碌的生活里，翻开日历，数字中一瞥而见的“立春”“惊蛰”“春分”，好似一个个穿越古今的密码，我们还可以如穆旦在《春》里写的那样：“如果你是醒了，推开窗子，看这满园的欲望多么美丽。”如果说语言是存在的家园，那么，为时间命名，就是祖先为我们留下的回家的路牌，更是中国人从大地里生长出的浪漫。

节气从未被遗忘，因其活在最广阔的生活里。生活里有旧的乡风市声，也有新的闲情乐事。山西人有惊蛰吃梨的习俗，据说是因为梨谐音“离”，取自晋商“离家创业”之意，还有说法是祈愿春耕时节远离虫害。山东、浙江等地惊蛰有吃“炒虫”的习俗，其实是将黄豆、芝麻等看上去像虫的食物架锅爆炒，初衷仍是远离疾病灾害。去年，“惊蛰吃什么”一度成了网络上的热门话题，一番科普，忙坏了民俗专家和营养科医生。看来无论古今，节气里最具生命力的正是生命本身。

惊蛰这一天，千百年间共此时：仰望星汉灿烂，俯瞰蛰虫始振。雷霆万钧中，一个新的春天，正破土而出！(陈雪)