全国爱耳日 四招教你保护好听力

人民网北京3月3日电 （记者乔业琼）耳朵是我们聆听世界的窗口，保护听力健康十分重要。3月3日是第二十三个“全国爱耳日”，今年的主题是“关爱听力健康，聆听精彩未来”。

湖南省人民医院耳鼻咽喉头颈外科三病区主任王宁表示，在日常生活中，很多不良习惯会损伤听力，如随意掏耳朵、长时间佩戴耳机、熬夜打游戏等。积极预防耳部疾病，科学保护听力，要做到以下几点：

一、不要频繁掏耳朵。当耳朵痒时，可以用干净棉签轻轻地在外耳道口旋转，接着让耳朵向下，自行把耵聍（耳屎）排出。掏耳朵也不能太过频繁，更不能用指甲、卡子等尖锐物掏耳朵。如果耵聍太多堵塞了外耳道，要到正规的医院处理。

二、不要长时间佩戴耳机。使用耳机，一天累计不超2小时。接听电话时，耳朵与话筒应保持一定距离，音量适中，接听一段时间后需交替更换另一只耳朵。

三、预防耳内进水。耳内进水会诱发急性外耳道炎，治疗不及时可能会导致听力下降。一旦外耳道内进水，可以把头偏向一侧，让水流出来，再用棉签轻轻擦拭。

四、定期按摩护耳穴位。按摩耳垂前后的翳风穴（在耳垂与耳后高骨之间的凹陷处），以及听会穴（在耳屏前下方, 下颌关节突后缘之凹陷处） ，可以增加内耳的血液循环， 保护听力。建议早晚各按摩一次，每次5-10分钟。

最后，王宁提醒，平时要提高爱耳护耳意识，一旦出现听力减退、耳鸣、耳痛、耳闷等问题，应及时前往医院检查。

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