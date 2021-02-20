二十四节气的知识宝库

发达的农耕文明，先进的农学思想、悠久的重农传统，以及与自然和谐相处的文化理念，多种因素相互作用才催生了二十四节气。

“田园经雨水，乡国忆桑耕”。雨水节气来到，全年的农业周期才算正式开始。从立春到雨水，两个节气的更替，降雪变为下雨，越冬作物开始返青，草木萌动，世界一派生机盎然。

农历二十四节气，是古代中国人认知一年中时令、气候、物候等变化规律所形成的完整知识体系。“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。”从这首中国人几乎都会背的二十四节气歌中，我们可以看到古人卓越的观察力和创造力。虽然我们现在有了很多关于气候关于农业的科学知识，但二十四节气从未过时。它不仅是深受农民重视的“农业气候历”，同时深刻影响着我们的思维方式和行为准则。

“二十四节气”无疑是农耕文明的产物。中国是世界上少数几个农业文明的起源地之一。早在距今一万年左右的新石器时代，中国就驯化了水稻和小米等作物，栽桑养蚕、驯养动物。主要的农业区在黄河流域，那里处于中纬度，四季分明，人们可以观察到不同时期的气候变化与物候特征，周而复始。但只有农耕文明并不足以产生二十四节气，还要有发达的天文学。古代中国的天文学相当发达，欧洲文艺复兴以前，中国是世界上天文现象最精确的观测者之一，也是最好的记录保存者之一。中国最古老、最简单的天文仪器是土圭，也叫圭表，它是用来度量日影长短的，有了它，就可以确立冬至与夏至时间。然后通过数学推算，将太阳运行一年分成二十四等份，确立每一个节气的时间。

二十四节气又被分为七十二候，五日为一候，三候为一气，每一候都有动物、植物、鸟类、天气等随季节变化的周期性自然现象，这些现象称为“物候”。比如雨水节气，冰雪融化，春信已发，一候獭祭鱼，二候鸿雁来，三候草木萌。我们可以想象，水獭开始捕鱼了，大雁开始从南方飞回北方，在“润物细无声”的春雨中，草木开始抽出嫩芽。雨水之后是惊蛰，一声春雷惊醒了蛰伏的万物，一候桃始华，二候仓庚鸣，三候鹰化为鸠……这些美好的画面滋养了多少精彩的诗篇。七十二候中同一种动物、昆虫或天气现象随季节轮替会呈现相反或连续的变化，相反的如“玄鸟至”与“玄鸟归”、“蛰虫始振”与“蛰虫坯户”、“雷发声”与“雷始收声”等。

当然，二十四节气传承至今还有很多因素。春秋战国之际，诸子百家争鸣，各种思想相互影响。农家成为其中重要的流派之一，并在诸子争鸣的过程中，形成了独特的天人合一的思想。当时的老庄哲学影响深远，老子强调“道法自然”，庄子崇尚自然，提倡“天地与我并生，万物与我为一”的精神境界，自然会影响到后来的农家学派。代表农家的《吕氏春秋》中的《上农》《任地》《辨土》《审时》等四篇所体现的农家思想，强调与自然和谐相处，则是老庄思想的直接体现。其中《审时》篇用天、地、人三者之间存在密切的关系来解释农业生产过程与确定原则，这些促成了内涵丰富、以掌握农时为目的的包含二十四节气的精耕细作技术体系的产生。

秦汉时期的郡县制度，催生了影响深远的重农抑商思想，为二十四节气产生提供政策方面的支持。农业在秦汉时期成为整个国家经济的主体，种植成为重中之重，养殖、经商等行业不被鼓励，秦律中耕牛得到特别的保护，随意宰杀耕牛是要判死刑的。没有重农的思想传统，二十四节气也不可能深入中华民族生产与生活的各个方面。

发达的农耕文明，先进的农学思想、悠久的重农传统，以及与自然和谐相处的文化理念，多种因素相互作用才催生了二十四节气。

今天，二十四节气与农业依然息息相关，什么时候耕地、播种、除草、收获，都要遵循节气之规。比如山西南部是冬小麦的主产区，有节气谚语曰：“麦长四季春为主，十年九春旱”“立春天还寒，麦田浇灌莫停歇”“小满芝麻芒种谷”。即使在四季特征并不明显的区域，也有依节气轴线所产生的一系列农谚，为农业生产提供参考。如东北农谚：“过了芒种，不可强种”，安徽农谚“清明下种，谷雨栽秧”；福建农谚“惊蛰犁头动，春分地气通”……

当代中国农业加入了许多工业化要素，诸如化肥、农药与机械，其中化肥与农药在做出贡献的同时，也导致耕地质量下降、黑土层变薄、土壤酸化、河流水质下降等突出问题。这些问题的解决，需要我们充分利用科学技术，同时传承二十四节气背后所包含的理念，更多地利用传统的农耕智慧，因时制宜，因地制宜，种养结合，循环利用，建立与自然和谐相处的生态文明。这些都是实现农业现代化所要认真考虑的。

二十四节气的思想理念，可以通俗地理解为人们对“天时、地利、人和”的追求。历代文人墨客用各种形式，不断丰富着节气的内涵，草木鱼虫、天地万物都被容纳在节气的框架中，使今天的我们能有一种与天地感应的诗意浪漫。这也许是二十四节气永远不会过时的原因吧。

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 05 版）