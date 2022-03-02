首个国产重组新冠病毒蛋白疫苗获批

国家药监局官网截图

人民网北京3月2日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，3月1日，国家药品监督管理局附条件批准安徽智飞龙科马生物制药有限公司的重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）上市注册申请。该疫苗是首个获批的国产重组新冠病毒蛋白疫苗，适用于预防新型冠状病毒感染所致的疾病（COVID-19）。

国家药监局根据《疫苗管理法》《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准该疫苗上市注册申请。国家药监局要求该疫苗上市许可持有人继续开展相关研究工作，完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。

资料显示，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在2月19日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。

此前，凡全程接种国药中生北京公司、武汉公司、北京科兴公司灭活疫苗，以及天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月的18岁以上目标人群，可以进行一剂次同源加强免疫，也就是用原来的疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。

吴良有表示，对于目标人群来说，同源加强免疫接种和序贯加强免疫接种，选择其中一种就可以。此外，国务院联防联控机制还批准了深圳康泰公司和医科院生物所新冠病毒灭活疫苗的同源加强免疫接种。无论是同源加强还是序贯加强，都是在完成全程接种满6个月的18岁以上人群中实施。