“老年人哪里多，就把养老服务机构办在哪”

日前，国务院发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，明确“十四五”时期推动全社会积极应对人口老龄化格局初步形成。《规划》部署了9方面具体工作任务，包括织牢社会保障和兜底性养老服务网、扩大普惠型养老服务覆盖面、强化居家社区养老服务能力、完善老年健康支撑体系、大力发展银发经济、践行积极老龄观、营造老年友好型社会环境、增强发展要素支撑体系、维护老年人合法权益。

其中，织牢兜底性养老服务网方面，《规划》提出，健全基本养老服务政策体系。建立基本养老服务清单制度，明确服务标准。发挥公办养老机构兜底保障作用。在满足特困老年人集中供养需求的前提下，重点为经济困难的空巢（独居）、留守、失能、残疾、高龄老年人，以及计划生育特殊家庭老年人提供服务。到2025年，县级特困人员供养服务设施建有率达100%。加快发展农村养老服务。以农村幸福院等为依托，构建互助养老服务网络。建立特殊困难老年人定期巡访制度。到2025年，特殊困难老年人月探访率达100%。

在普惠型养老服务方面，《规划》明确将扩大普惠型养老服务覆盖面。继续培育发展社区养老服务机构，通过运营家庭养老床位，将服务延伸至家庭。推动乡镇、街道层面的区域养老服务中心与社区机构功能互补，共同构建“一刻钟”居家养老服务圈。同时重点支持护理型养老服务设施机构建设。到2025年，全国养老机构护理型床位占比提高到55%，乡镇（街道）层面区域养老服务中心建有率达到60%。

在强化居家社区养老服务能力方面，将朝三大方向推动居家和社区养老服务进入高质量发展“2.0”版本。朝着“老年人哪里多、我们就把养老服务机构办在哪”的方向，优化设施布局。大力推进城市新建城区、新建居住（小）区配套建设社区养老服务设施，达标率达到100%。推进老旧城区、已建成居住（小）区基本补齐社区养老服务设施；朝着“老年人需要什么、我们就提供什么服务”的方向，创新服务形式。

进一步规范和推广家庭养老床位、老年餐桌、互助幸福院、嵌入式养老服务机构、巡访关爱、适老化改造等比较成熟的新型居家社区养老服务，探索养老顾问、时间银行、智慧养老等新型服务，惠及更多居家老年人；朝着“老年人关心什么，我们就解决什么问题”的方向，加大和优化为老服务供给。指导社区养老服务机构通过签约合作、与医疗机构毗邻建设等方式提供医养结合服务，满足老年人对养老服务和医疗卫生服务的双重需求。促进老年用品创新升级。通过社区养老服务机构、为老服务组织等对老年人开展公益智能技术培训。

《规划》还鼓励老年人继续发挥作用，鼓励各地建立老年人才信息库，为有劳动意愿的老年人提供职业介绍、职业技能培训和创新创业指导服务；支持老年人依法依规从事经营和生产活动，兴办社会公益事业；鼓励专业技术人才合理延长工作年限。

此外，《规划》还提出，自2022年起将不低于55%的福利彩票公益金用于支持养老服务，探索养老机构多样化融资模式。鼓励公立医疗机构为老年人提供上门医疗服务，采取“医疗服务价格+上门服务费”方式收费，上门服务费可由公立医疗机构自主确定；建立常态化指导监督机制，督促赡养人履行赡养义务，防止欺老虐老弃老问题发生，将有能力赡养而拒不赡养老年人的违法行为纳入个人社会信用记录；探索设立独生子女父母护理假制度，探索开展失能老年人家庭照护者“喘息服务”；加强对养老服务机构的行为监管，严防欺老虐老行为。（陈斯）