春雨潇潇润万物（解码二十四节气）

刚在立春那天看完北京冬奥会开幕式，春天的第二个节气雨水又要到了。古书上说：“东风解冻，冰雪皆散而为水，化而为雨，故名雨水。”可见“雨水”的含义就是天气转暖，降雪改为降雨。二十四节气中反映降水现象的节气名称不少，比如谷雨、小雪、大雪，但它们都不如雨水有那种空蒙的诗情画意。

今年雨水的交节时间是2月19日北京时间0时42分50秒。为什么要精确到秒？原来，天文学上规定，太阳在天上走到黄经330°的那一瞬间，就是交雨水节气的时刻。按历法原理，节气的交节时刻每年都会有一些变化，但一般不会超过一两天。比如雨水，一般是在每年2月的18日至20日。

到了雨水节气，太阳的直射点由南半球逐渐向赤道靠近，北半球接收的日光每天都在增加，所以气温逐渐回升。来自海洋的暖湿空气开始活跃，逐渐向北进发，与北方的冷空气相遇，在内地形成降雨。这时的降雨多为小雨或毛毛细雨，正如唐代诗人韩愈所写的“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”。

农谚云：“雨水有雨庄稼好，大春小春一片宝。”“大春”指春播作物，“小春”则指上年秋季播种、今年春夏收获的作物。无论是“大春”的播种发芽，还是“小春”的返青拔节，都需要下雨，因此雨水节气有雨，不论对夏熟作物还是对秋熟作物，都是有利的。

节气的交节时刻是一个时间点，但节气也常被看作一个时间段，比如从雨水开始，到下一个节气惊蛰的15天左右，都算是雨水节气（时段）。一个节气大约是15天，古人把一个节气分为三候，一候5天，24个节气共72候，每候都用一种特定的物候现象来表示。雨水三候是“一候獭祭鱼，二候鸿雁来，三候草木萌动”，意思是说，一进雨水，水獭开始捕鱼，捕得太多便摆在岸边排起来，5天后，大雁开始飞回北方，再过5天，草木随大地阳气的上腾而抽出嫩芽。

冬去春来，天气转暖，各种花卉次第开放，这也是可靠的物候标志。古人把从小寒到谷雨这8个节气的24候，每一候用一种花作为代表，称24花信。南朝《荆楚岁时记》中记载雨水的花信为：一候菜花，二候杏花，三候李花。

由于中国幅员辽阔，南北方气候差别很大。雨水时节，南方大部分地区平均气温大多升到10℃以上，江南已是一幅早春景象，华南地区更是春意盎然。但西北、东北还比较寒冷，华北则是冷暖交锋、忽冷忽热，时有春雨降临。现代诗人左河水《雨水》诗云“南湿北冷两交锋，乍暖还寒斗雨风”，正是表现了华北这一景象。

雨水节气的民俗也很有意思。一些地方有在雨水那天认干爹干妈的习俗。过去，把孩子健康养大很不容易，父母便想给孩子找个命运好的干爹或干妈，护佑孩子平安健康成长。而选择雨水这天，分明有“雨露滋润易生长”之意。

有的地区在雨水这一天，出嫁的女儿要回娘家，女婿要给岳父岳母送节礼。礼品通常是一丈二尺长的红带，称“接寿”，意为希望岳父岳母长寿。女儿则送上一罐自己做的红焖肉。如果是新婚女婿送节礼，岳父岳母还要回赠雨伞，有为女婿遮风挡雨、祝女婿人生顺利的意思。

（作者为北京天文馆古观象台研究员）