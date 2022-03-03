“十四五”我国将大力发展中医药老年健康服务

国家卫生健康委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》。规划提出9项主要任务，发展中医药老年健康服务是其中之一。

在老年人中医药健康管理方面，规划提出，进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势，积极推进面向老年人的中医药健康管理服务项目；鼓励中医医师积极参与家庭医生签约服务，为老年人提供个性化中医药服务；加强老年人养生保健行为干预和健康指导。

在中医药健康养老服务能力建设方面，规划提出，加快二级及以上中医医院老年医学科建设，加强中医药健康养老服务能力、人才培养能力、技术推广能力建设，提升老年人常见病多发病的中医药服务能力和水平；加强各省级中医治未病中心中医药老年健康服务能力建设，制订相关标准规范，培训推广中医适宜技术，提升中医药特色服务能力。

在中医药健康养生养老文化宣传方面，规划提出，积极宣传适宜老年人的中医养生保健知识、技术和方法，推动优质中医药服务进社区、进农村、进家庭。积极开展中医健康体检、健康评估、健康干预以及药膳食疗科普等活动，推广太极拳、八段锦、五禽戏等中医传统运动项目。

规划还设专栏提出实施中医药老年健康服务专项工程。其内容包括：推动二级及以上中医医院开设老年医学科，完善老年医学科科室基础设施设备，提供老年健康服务；推动建设一批具有中医药特色的医养结合示范机构，为老年人提供中医体质辨识、诊断治疗、康复护理、养生保健、健康管理等中医药特色服务。

规划明确，到2025年，65岁及以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率达到65%以上，65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上，三级中医医院设置康复（医学）科的比例达到85%以上。（田晓航）