春季养好背 让你全年“不遭罪”

古语有云：“背者，胸中之府”。在《素问·金匮真言论》中不仅有“病在肺，俞在肩背”一说；《灵枢·本脏篇》中也有“好肩背厚者肺坚，肩背薄者肺脆”的记载。而且，中医按摩、拔罐、刮痧、捏脊、督脉灸等许多治疗方法都在背部进行。

春季是阳气升发的季节，背部是人体阳气循行的最大通道，只要保养好背部，就能给身体滋生能量，让你全年“不遭罪”。

疏通背部有益气息运行

河南省中医院肺病科副主任赵润扬介绍，背为阳，腹为阴，人体背部分布的基本都是人体的阳经，脊柱更是主一身阳气的督脉所在。督脉与六阳经有联系，称为“阳经之海”，统摄一身之阳。

督脉处于脊柱中央，两旁是足太阳膀胱经，人体五脏六腑相关的穴位（如心、肝、脾、肺、肾的俞穴）都在背部，经常激发疏通背部，有益气息运行、血脉流畅，可以舒筋活血、振奋阳气、强心益肾，进而滋养全身器官，增强人体生命活力。

背部有许多祛病保健的重要穴位。以大椎穴为例，在此处艾灸和拔罐可治疗风寒、风热、阳虚等感冒症状，还能振奋一身阳气，防止寒邪入侵。对于长期低头伏案工作的人，经常按摩此处能有效缓解颈部肌肉酸痛带来的颈部肌肉强直、僵硬等不适症状，还能缓解脑供血不足。

在背部主要的俞穴拔罐、刮痧，可促进血液循环、疏通经络。对于小儿来说，捏脊则具有促进气血流行、经络通畅、神气安定、调和脏腑的作用。在临床上，这种方法也常用于治疗食欲不振、消化不良、腹泻、失眠及小儿疳积、感冒、发烧等症状，也可用于遗尿及脾胃虚弱患儿的调理。

那么，平时应如何对背部进行养护呢？赵润扬为大家介绍了一些注意事项：背的寒暖与脏腑功能息息相关，平时穿衣服要注意保暖、随时加减；避风晒背能暖背通阳、增强体质；捶背可舒经活血、振奋阳气、强心益肾，自我捶打时应握空心拳，要快慢适中且用力均匀；洗澡时搓背可防治感冒、腰背酸痛、胸闷、腹胀，但用力不宜过猛，以免搓伤皮肤；撞背可提升阳气、调节内脏，使全身气血通畅，改善身体虚弱的情况，但要注意用力适度；借艾火的热力和药力可温热性刺激背部，通过经络传导调节脏腑的阴阳平衡。

日常养背四法应对小症状

对于一些在日常生活中出现的症状，也可通过背部养护来处理。

咳嗽可用生姜汁擦背。孩子一到初春就容易咳嗽，让很多父母犯愁。河南省中医院治未病科副主任医师吕沛宛表示，风寒咳嗽很容易判断，典型症状就是流清水鼻涕、咳痰清稀、痰白稀薄、舌苔白。此时可用生姜汁擦背。具体方法是生姜榨汁后，与温水用1∶1的比例，擦孩子上背部周围皮肤。

背部的肺俞穴、大椎穴、风门穴等穴位有补益肺气、宣散风寒的作用，姜则可以温肺化饮(稀为饮，稠为痰，孩子多为饮)，因此用生姜汁擦背可温宣肺气、疏散风寒。如背部皮肤发红，孩子哭闹，要及时用温水擦干净。

擦背频率可视孩子背部皮肤反应而定，至少三天一次。如果擦一次就好了，就不用再擦。需要注意的是，每次结事后都要用温开水清洗干净孩子的背。为安全起见，此方法一岁以后的孩子可用。

春困可在后背刮刮痧。俗话说“春困秋乏夏打盹”，不少人会在春季时感到头胀身重、无精打采，有的还伴有脘满腹胀、食欲不振或大便稀烂等症状。广东省佛山市中医院针灸科蔡少萍提出，此时不妨用刮痧板刮刮背。

因为督脉主一身之阳气，膀胱经包含了如肺俞、心俞、脾俞、肝俞、肾俞等可调节人体五脏六腑的诸多穴位，是人体抵御外邪的重要屏障，而且还掌握着人体最大的排毒通道，故刮背部穴位既可排毒，又可振奋体内阳气，提高机体免疫力。

刮拭前要先在背部皮肤表面涂一层润肤霜，先刮位于后背正中线的督脉，再刮督脉旁开1.5寸的两侧膀胱经。刮痧时，刮板与皮肤倾斜45度左右，从上至下以轻柔适度的力量刮拭，直到刮出痧疹。注意不要过分追求出疹效果。如果刮不出痧，很可能患者本身气血不足，不能透痧。刮痧后可补充一杯温开水，以促进代谢废物的排出，切记3个小时内别洗澡。

护心可常按揉后颈部。郑州市第三人民医院针灸科主任医师刘明提出，心脏不好的人在大风降温时一定要少出门。因为人体若是长时间经受后部吹袭来的冷风，轻则感冒、头痛、眩晕、鼻塞，重则诱发心脏病等多种疾病。

颈背部有3个穴位：风府(在后正中线督脉上，正坐时头微向前倾，入后发际上一寸处)，风池(大约在耳后与风府穴连线中点)，风门(在背部，第二胸椎棘突下，旁开1.5寸处)，常按摩、揉搓、温暖这三个穴位，可以防治颈部受凉、减少疾病发生。

建议采用三种法保护这些穴位，即常常揉搓、按摩后颈部，围个围脖保暖，或将炒米糠放在背心部，吸取体内寒气，改善微循环，疏通经络。

疲劳可用热水冲背。中国中医科学院西苑医院男科主任郭军表示，对于职场人士来说，经常因神经紧绷紧而感觉特别累，可在洗澡时多用热水冲后背进行缓解。

因为脊柱两旁的太阳膀胱经络，与五脏六腑的关系是“肝胆相照”。用热水冲后背，可加速血液循环速度、通畅血脉，滋养全身的脏器。

冲洗后还可用一块热毛巾擦拭颈部和胸椎部，也能舒缓局部紧张、痉挛的肌肉和软组织，缓解失眠症状。擦拭前将毛巾浸于温水中，稍微拧干，在背部正中线(即脊柱及脊柱两旁)擦拭，重点擦拭颈椎、胸椎两个部分，自上而下反复揉擦5分钟左右，用力以感觉舒适为度，擦至局部发红为止。（来源：生命时报、健康时报官方微信）