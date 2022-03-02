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肺结核易发人群有哪些？如何预防？中疾控答疑

2022年03月02日14:56 来源：人民网

肺结核在我国是危害很严重的慢性呼吸道传染病，每个人都有可能被传染。

中国疾控中心微信公众号今日发文，对肺结核的传播途径、症状、预防措施和治疗方式进行了介绍。文章提示，引起肺结核的元凶是一种叫结核杆菌的细菌，它具有很强的传染性和致病性。肺结核可防可治。加强营养，提高人体抵抗力，有助于预防肺结核。

另外，艾滋病病毒感染者、免疫力低下者、糖尿病病人、尘肺病人、老年人等都是容易发病的人群，应每年定期进行结核病检查。

肺结核是怎么传播的？介绍，肺结核是呼吸道传染病，容易发生传播。结核菌通过肺结核病人咳嗽、咳痰、打喷嚏播散到空气中，健康人吸入带有结核菌的飞沫即可能受到感染。与肺结核病人共同居住，同室工作、学习的人都是肺结核病人的密切接触者，有可能感染结核菌，应及时到医院去检查排除。

肺结核有哪些症状？咳嗽、咳痰超过2周，出现咯血或痰里带血丝是肺结核的主要症状。此外，胸闷、胸痛、午后低热、夜间盗汗、全身无力、食欲减退或体重减轻等也是肺结核的常见症状。

如何预防肺结核？中国疾控中心建议，肺结核病人咳嗽、打喷嚏时，应避让他人、遮掩口鼻。

肺结核病人不要随地吐痰，要将痰液吐在有消毒液的带盖痰盂里；不方便时可将痰吐在消毒湿纸巾或密封痰袋里。

肺结核病人尽量不去人群密集的公共场所，如必须去，应当佩戴口罩。

居家治疗的肺结核病人，应尽量与他人分室居住，保持居室通风，佩戴口罩，避免家人被感染。

“要规范肺结核全程治疗。肺结核病人如果不规范治疗，容易产生耐药肺结核。病人一旦耐药，治愈率低，治疗费用高，社会危害大。”中国疾控中心提示，肺结核治疗全程为6-8个月，耐药肺结核治疗全程为18-24个月。按医生要求规范治疗，绝大多数肺结核病人都可以治愈。自己恢复健康，同时保护家人。（记者孙红丽）

(责编：孙红丽、高雷)


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