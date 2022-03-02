恒牙脱落如何紧急处理？专家详解牙外伤应对方法

;

日前，北京大学口腔医学院儿童口腔科主任医师、教授，中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会常务委员赵玉鸣做客人民好医生客户端，就“牙震荡”“牙脱位”“牙折”等情况该如何应对？不同情况的牙外伤有哪些针对性的处理方法等问题进行了解答。

北京大学口腔医学院儿童口腔科主任医师、教授，中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会常务委员赵玉鸣做客人民好医生客户端

牙震荡、牙脱位、牙折 出现这些牙外伤该怎么办？

赵玉鸣介绍，牙齿的外伤分很多种类型，总体来说，可以分为两大类，一类是移位性的损伤，一类是折断性的损伤。

移位性的损伤，可以根据受损伤的程度，表现为轻微松动或者松动度比较大，甚至是部分脱出，如发现牙齿变长，掉出来的部分松动。或者比原来短一节，或者扭转了，根据受力的方向不同，牙齿的移位可以表现出不同的情况。

牙齿脱落后应该如何正确处理和保存？

孩子天生活泼好动，但也缺乏自我保护的意识。稍有不慎，很有可能跌倒，摔伤牙齿。孩子在运动过程中如果出现了牙齿损伤，家长应该如何做？

赵玉鸣介绍，在运动过程中，意外的发生有些时候是不可避免的。如果发生了意外损伤，首先家长不要惊慌，一定要稳住情绪，快速检查一下，看孩子全身有没有问题。如果只是口腔颌面部的损伤，要看一看有没有局部出血，如果有出血，先压迫止血。如果只是牙齿的损伤，家长首先要确定牙齿在不在嘴里，是否掉出来了。如果发现牙齿缺了一大块，磕断了，家长要将断片尽量收集起来，拿到医院后还可以再粘回去。

乳牙脱落可以不处理。如果是恒牙脱落，要进行再植手术，把牙栽回去。再植的成功与否取决于牙齿脱落到体外以后的存活时间长短，脱落后越快速的放回去，预后就越好。

牙齿脱落后，家长应尽快捡起来，第一时间用清水洗干净，直接放回到牙槽窝里。牙槽窝也就是牙床上的一个洞，直接塞回去最好。塞回去以后，可以让孩子咬住纱布或者手绢。如果身边没有物品的话，可以让孩子紧咬牙，尽快去医院做进一步处理和治疗。家长捡到牙齿如果不敢放回去，或者孩子特别紧张，完全不配合，家长要用水冲干净牙齿，把它放在生理盐水或者牛奶里面。牛奶最好是在4摄氏度情况下，温度比较低的情况更容易保存牙齿的活力。如果没有生理盐水和牛奶，借助隐形眼镜的保存液或自己的口水也可以存放牙齿。切记脱落后的牙齿要尽量保存在湿润的环境下，不能干燥存放。因为干燥放的情况下，牙齿表面的细胞和牙神经很容易发生坏死。

赵玉鸣提醒，无论哪一种外伤，都应该尽快带孩子去医院。即使发现牙齿出现了变短或者松动的情况，也不要放松警惕耽误病情。对于移位性损伤的处理原则，如果不是特别松动，建议观察，如果松动度比较大，就需要进行固定。如果牙齿的位置发生了改变，无论是向哪个方向的变化，都要在麻醉后把牙齿恢复到原来的位置后进行固定。如果牙齿顺着牙槽窝挫进去，这种情况下如果是成人需要在局部麻醉下把牙齿牵引出来到位，固定；对于儿童和青少年来说，牙列是处于发育状态，牙齿还有萌出的潜力，可以进一步观察等待牙齿自行萌出。如果观察一个月牙齿还未萌出，临床上就要采取措施将牙齿复位。

对于折断性的损伤，要视损伤折断的情况而定。如果只是牙冠缺很少一点的情况，医院可以直接用树脂修复；如果缺损比较大，牙神经暴露了，就要进行相应的牙神经治疗。

对于缺损比较大的牙齿，在折断后，要将断片拿到医院由医生评估，看看这个断片能不能重新粘回去，前提条件是，必须折断片足够大且是完整的，进行适当的牙体预备才能粘回去，对于牙冠缺损过大的牙齿还要有一个冠修复或者桩冠修复的过程才可以。还有一种折断是根部的，表面看牙齿挺好，但有松动，拍片子才会发现牙根断了，这种情况下，一般根折的牙齿会有稍微脱出，复位后固定，这样做有些牙根能长结实，这是一些基本的处理方式。

赵玉鸣强调，所有的外伤都是越早就医越好，紧急处理完后，还要定期进行复诊，观察后续会不会出现牙神经炎症、坏死，甚至出现牙根外吸收等情况。

运动中如何预防避免牙外伤？

赵玉鸣表示，应通过适当的措施，尽量减少牙齿口腔外伤意外的发生。

首先，无论是儿童、青少年还是运动员，选择适当的运动鞋。运动时，鞋子要防滑、合脚，保证运动过程稳固；其次，要熟悉运动场所，无论是儿童还是运动员去到新的场所，先要熟悉环境，了解周围情况，对于有可能造成外伤的障碍要充分了解，避免意外发生；再次，要有安全意识教育，对于儿童来说，家长和老师应该对他们进行适当的安全教育。避免一些比较危险的动作，造成不必要的意外损伤。同时也要提醒学校，给孩子提供的体育场所，设备设施应尽量齐全，避免使用易发生意外的障碍物。

佩戴护齿注意口腔卫生清洁维护

赵玉鸣强调，儿童患龋率较高，佩戴儿童护齿前后要进行清洁，佩戴之前建议用清水湿润。戴的过程中还要注意给孩子做好心理建设，因为护齿比较大，可能会影响孩子的语言交流。

此外，运动护齿，临床上也叫防护牙托，一定是在对抗运动的时候才需要戴，平时不建议戴。如果一直佩戴，时间长了会影响颌骨发育。