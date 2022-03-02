刘晓强：运动护齿是守护牙齿的“金钟罩”

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日前，北京大学口腔医院修复科副教授、副主任医师、硕士生导师，中华口腔医学会口腔美学专业委员会委员刘晓强做客人民好医生客户端，对大众关于运动护齿的一些认识上的问题做出了答疑。

北京大学口腔医院修复科副教授、副主任医师、硕士生导师，中华口腔医学会口腔美学专业委员会委员刘晓强做客人民好医生客户端

运动护齿是守护牙齿的“金钟罩”

刘晓强介绍，大家在滑雪、短道速滑等多个项目中见到运动员口中佩戴着彩色“牙套”，这就是守护运动员牙齿的“金钟罩”运动护齿。运动护齿，是戴在牙齿和牙龈上的“保护套”，是一种抗冲击力的弹性软垫。人们在进行剧烈或直接对抗性运动时，如滑冰、滑雪、冰球、足球、篮球、曲棍球、跆拳道、拳击等运动，时常面临着突发的创伤风险。具有缓冲作用的弹性运动护齿能分隔上颌与下颌牙齿、牙齿与周围的唇颊舌软组织，有效缓冲颌面部及牙齿受到的意外冲击力，降低牙齿折断或脱位、唇颊撕裂伤、舌咬伤、颌骨骨折、颞下颌关节和颈椎损伤的发生概率，并减轻伤害的严重程度。运动护齿主要分为三类：预成式、口内成型式和定制式。前两种因容易脱落，舒适性和保护性差，不推荐使用。

目前，最主流的类型是定制式运动护齿。它由专业医生根据运动员的牙列模型进行个性化制作。制作时常用的材料是聚烯烃高分子化合物。它在口腔潮湿环境下具有良好的尺寸稳定性，并且具有理想的缓冲性能。定制式运动护齿的密合性、稳定性、舒适性、保护性皆优于前两种，甚至可以加入一些个人喜好的颜色，将安全与时尚完美结合。

另外，不同项目的运动护齿也有差异。运动护齿的厚度由运动员的性别和体重、运动项目的对抗程度等决定。一般可用2毫米+2毫米层压护齿，男子冰球、男子短道速滑等需要2毫米+4毫米或3毫米+3毫米的层压护齿，拳击、篮球等对抗性更强的项目则需要更厚的层压护齿。此外，运动护齿一般佩戴于上颌牙列，拳击等近身搏击类的运动项目，常上下颌同时佩戴。

运动护齿每6个月需要更换一次

针对很多运动员或家长朋友提出的“运动护齿制作一次能用多久？需要经常更换吗？”这一问题。刘晓强指出，运动护齿需要定期更换。一方面，运动护齿在使用中逐渐磨损，保护作用和舒适性会受到影响；另一方面，对青少年而言，口腔结构在不断生长变化，而运动护齿不应阻碍生长发育。因此，运动护齿至少每6个月更换一次，对使用频率高或处于生长发育高峰期者，甚至需要每3个月更换一次，且每次更换时均应按照当时的牙颌模型进行制作。

而对于大众可能认为“运动护齿就是矫正牙齿时戴的牙套”这一疑问，刘晓强强调，运动护齿不是矫正牙齿时戴的牙套。运动护齿是具有一定厚度的软质牙套，主要作用是缓冲颌面部与牙齿受到的冲击力。而矫正牙齿时用到的牙套，需要有特定的弹性模量，能对牙齿施加合适大小和方向的矫治力。二者在加工方式、材质和用途等方面完全不同，应按照专业医生的建议分别使用。

此外，临床上对于夜磨牙者、颞下颌疾病患者、咬合疾病患者也常需要戴用类似牙套的装置——牙合垫。它们因治疗目的不同而有多种硬度和厚度，与运动护齿也有很大差异，不可混用。

运动者在训练和比赛时应始终佩戴运动护齿