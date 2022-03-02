河北省石家庄、唐山正式启动14周岁女孩免费接种HPV疫苗民生项目工作

3月1日，石家庄市卫健委、石家庄市教育局、石家庄市财政局和石家庄市妇儿工委办召开全市14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗项目启动会暨视频培训会，正式启动14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗项目。

据了解，根据石家庄市卫健委等4部门制定的实施方案，2022年该市14周岁女孩HPV疫苗免费接种工作实施范围为全市21个县(市、区)及循环化工园区和高新技术开发区，实现以各县(市、区)学校为单位实现全覆盖。项目接种对象为2008年1月1日至2008年12月31日出生，无HPV疫苗接种史的在该市就读(含因残送教上门)的女孩，以及户籍在石家庄市但未在该市就学且无HPV疫苗接种史的女孩。

据介绍，根据石家庄市政府办公室印发的2022年民生实事方案安排，3月份要集中完成第1剂次的接种工作，9月份完成第2剂次的接种工作，10月份完成当年接种任务。本次接种使用国产2价HPV疫苗，按照“知情同意、自愿免费”的原则实施接种，受种对象也可根据需要自愿选择自费的HPV疫苗。

在免疫程序安排上，国产2价HPV疫苗对于年龄≤14周岁女孩，采用“0-6”两剂次免疫程序，即第1剂次(接种年龄应小于15周岁)接种满6个月后再接种第2剂次；自费HPV疫苗的免疫程序参照疫苗说明书。如与新冠病毒疫苗接种时间发生冲突，应优先接种新冠病毒疫苗，再接种HPV疫苗，至少间隔14天。项目还要求，各剂次选择使用同一厂家生产的疫苗完成全程接种，暂不建议全程接种国产2价HPV疫苗后再接种其他HPV疫苗。

据悉，唐山市也将14岁周岁女孩免费接种HPV疫苗工作纳入2022年民生实事项目，并印发《为全市14周岁女孩免费接种HPV疫苗工作方案》，集中接种工作将在4月1日开始实施。