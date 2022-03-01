北京消协开展电商平台消费体验：近半样本新老账户价格不一致

人民网北京3月1日电 （记者乔业琼）近年来，随着网络购物的普及，大数据“杀熟”现象屡有发生。为维护消费者合法权益，促进互联网经济健康发展，北京市消费者协会委托北京阳光消费大数据研究院开展了互联网消费大数据“杀熟”问题调查活动。

体验调查选取了16个消费者常用的电子商务平台，共完成32个模拟消费体验调查样本。调查结果显示，在对16个平台进行的32个模拟消费体验样本中，有14个样本新老账户的价格不一致。其中，大多数样本是因为打折或优惠力度不同导致最后成交价格不同，但个别在线旅游和外卖平台的体验样本显示，新老用户同时购买相同商品（服务）的标价不同，涉嫌侵犯消费者的合法权益。

八成多受访者表示有过被大数据“杀熟”经历

调查结果显示，超八成（82.37%）受访者认为大数据“杀熟”现象非常普遍或普遍，仅有极少数（1.29%）受访者认为大数据“杀熟”现象不普遍或根本不存在。

同时，有八成多（86.91%）受访者表示有过被大数据“杀熟”的经历。

调查结果显示，八成多（82.44%）受访者表示在网络购物过程中遭遇过大数据“杀熟”，七成多（76.85%）受访者在在线旅游消费中遭遇过大数据“杀熟”，反映在网络外卖（66.96%）和网络打车（63.00%）消费过程中遭遇大数据“杀熟”的受访者均达到六成多。

此外，还有部分受访者表示在电影消费和视频消费时遭遇过大数据“杀熟”问题。

同一时间不同用户购买相同商品或服务的价格不同

调查结果显示，八成多（85.38%）受访者认为大数据“杀熟”主要体现为同一时间不同用户购买相同商品或服务的价格不同，近八成（79.98%）受访者认为主要体现为多次浏览后价格自动上涨，七成多（75.80%）受访者认为主要体现为不同用户享有不同打折优惠形式，近七成（69.37%）受访者认为主要体现为隐藏或不送老用户优惠券，六成多（62.26%）受访者认为主要体现为根据用户特点提供特定商品或服务，还有部分受访者认为体现为手机配置不同价格不同、默认勾选之前购买过的服务、不买时送优惠券买时却没有等形式。

新、老用户账号同时购买同一商品或服务实际成交价不同

来源：北京市消协官方微信公众号

体验人员分别通过新、老用户账号同时在飞猪旅行app上预订同一日期“宋城千古情（贵宾票）+灵隐飞来峰（大门票）成人票”时，老用户账号显示价格360元，享受飞猪红包10元，优惠后价格为350元；而新用户账号显示价格355元，不享受任何优惠，新、老用户账号显示价格不同，享受优惠也不同。

来源：北京市消协官方微信公众号

体验人员分别通过新、老用户两个账号同时在饿了么平台订购同一饭店的同样饭菜，老用户账号不仅比新用户账号少了7元“双重补贴”红包，而且配送费也比新用户少优惠0.4元。

北京市消协提醒广大消费者，如果遇到大数据“杀熟”问题，应及时通过截图或录制视频等方式保存好证据。如果与商家协商不成，可以向消费者协会或有关部门投诉举报，依法维护自己的合法权益。