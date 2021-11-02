北京消协、河北消保委联合体验100个直播带货样本 曝光六大问题

人民网北京11月2日电 （记者乔业琼）为深入了解直播带货消费维权问题，督促企业诚信守法经营，维护广大消费者合法权益，日前，北京市消费者协会和河北省消费者权益保护委员会联合开展了直播带货消费体验调查活动。调查结果显示，当前直播带货消费体验情况总体较好，但同时还存在部分涉嫌虚假宣传、不按规定公示证照信息、言行低俗、价格误导以及没有显著提示私下交易风险等问题。

本次直播带货消费体验调查，结合前期直播带货问卷调查结果以及消费者投诉情况，选取了淘宝、天猫、京东、拼多多、苏宁、唯品会、抖音、快手、小红书和微博等10个电商平台作为调查对象，每个平台随机进行8次直播带货消费体验，完成80个体验样本；同时选取薇娅、李佳琦、辛巴、蛋蛋、烈儿宝贝、陈洁kiki、雪梨等10位带货网红明星作为调查对象，每个网红明星直播间进行2次直播带货消费体验，完成20个体验样本。

体验调查人员以消费者身份对直播带货过程中的信息公示、交易环节、物流服务和售后服务等内容进行全程消费体验，并对100个体验调查样本进行统计分析，最终形成调查报告。

调查结果显示，在100个直播带货体验样本中，有33个涉嫌存在违法违规问题。其中，淘宝“瘦身女王郑多燕”直播间等17个样本涉嫌虚假夸大宣传；快手“蛋蛋22号夏日爆品专场”直播间等5个样本涉嫌言行低俗；抖音“韩兆导演（条子哥）”直播间等2个样本涉嫌价格误导；拼多多“千尘堂助高实体店”直播间对应的实体店等13个样本涉嫌不按规定公示证照信息；苏宁易购“东职院直播小师妹”直播间等2个样本涉嫌未落实“7天无理由退货”规定；唯品会等3个平台部分样本涉嫌没有以显著方式提示私下交易风险。