办卡容易退费难！北京消协建议使用合同示范文本

人民网北京10月11日电 （记者乔业琼）近年来，有关美容美发、教育培训、体育健身等预付卡消费投诉纠纷一直居高不下。消费者权益受到损害之后，往往因为没有签订合同或合同约定不明确，以及商家卷款跑路等问题，很难维权成功。对此，北京市消费者协会通过官方公众号发出建议，号召大家使用合同示范文本。

预付式消费一直是消费投诉难点。北京市消费者协会例举了一个美容纠纷的案例：王女士在逛街时领取了一张某美容会所的免费体验单。体验过程中，经服务人员再三推荐购买了面部、颈部、腋下淋巴按摩等各类套餐，花费3千多元，半个月后服务人员以第一次免费体验、购买10次赠送三次的优惠活动吸引她再次购买2000元的美容套餐并支付1000元定金。消费过程中，王女士出现过敏现象要求退款，店家以合同中标注“不退不换”且事先告知王女士经其签字确认为由，坚持不予退款。经消协部门沟通调解后，双方达成和解，会所退回王女士支付的1000元定金，其他已支付套餐将继续使用。

北京市消费者协会提醒广大消费者：选择预付卡消费时，要提高警惕，当心掉进“陷阱”；要选择正规企业，签订合同，并索要票据，保留好消费凭证；要慎重签订合同，建议消费者登录北京市市场监管局官方网站，下载合同示范文本，并仔细阅读和检查合同内容。一旦权益受损，及时收集好相关证据，依法理性维权。

附：北京市美容美发行业预付费服务合同示范文本