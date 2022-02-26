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序贯免疫和疫苗“混打”有什么区别？中国疾控中心专家解答

人民网记者 闫妍

2022年02月26日16:57 来源：人民网

2月26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，序贯免疫是采用不同技术路线的疫苗，通俗说是不同类型的疫苗，按照一定的时间间隔和一定的剂次，为了预防效果的提高或者进一步降低严重的不良反应风险，所采取的一种接种策略。

王华庆表示，过去预防接种，尤其是儿童的预防接种，在接种过程中绝大多数使用同一种类型的疫苗完成全程免疫。也有一些序贯免疫的情况，如儿童接种脊髓灰质炎疫苗。以前全程的四剂次都是用减毒活疫苗，后来随着疫苗供应的到位，尤其是新产品的到位，现在采用了序贯免疫的程序，包括前两针打灭活疫苗，后两剂用减毒活疫苗，两个不同技术路线的疫苗在一个儿童接种程序中有所体现，这就属于序贯免疫。

“‘混打’可能是公众提出的概念，灭活疫苗第一针打一个厂家，第二针、第三针打另一个厂家，其实都属于灭活疫苗，都是相同技术路线，不属于序贯免疫。”王华庆说。

(责编：初梓瑞、吕骞)


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