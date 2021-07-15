中国疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库意义几何

总部设在瑞士日内瓦的全球疫苗免疫联盟12日宣布，已同中国国药集团和科兴公司签署大批量预购协议，这意味着国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）疫苗库。这将有助于缓解目前发展中国家面临的疫苗供应短缺现状，推动疫苗分配的公平性和可及性。

这是来自发展中国家的疫苗首次进入COVAX疫苗库，对世界和中国均有积极的现实意义。首先，中国疫苗“入库”有利于缓解全球疫苗分配使用不平衡的困境。世界卫生组织总干事谭德塞多次表示，目前世界上存在严重的“疫苗民族主义”倾向，一些发达国家囤积了远超其国民所需的疫苗，而一些发展中国家甚至无法为其卫生工作者和最弱势群体提供基本保护。两款中国疫苗进入COVAX疫苗库，正可有效缓解这一困境。

其次，中国疫苗“入库”有利于世卫组织和全球疫苗免疫联盟等机构更好组织全球抗疫。新冠病毒的变异速度很快，控制疫情就是要使疫苗接种速度超过病毒变异速度。世卫组织设定的全球目标是为每个国家至少10%的人口在9月前接种疫苗，在今年年底前该接种率至少达到40%，在明年年中前达到70%。为实现这些目标，需要加速供应和接种疫苗。

由于印度疫情原因，用于发展中国家的疫苗出现供货延迟，而国药和科兴的疫苗在协议签署后就可以供货，满足广大发展中国家的需求，遏制发展中国家疫情抬头的势头，让人类手中掌握更多“武器和弹药”，抗击新冠疫情的火力将更猛。

第三，中国疫苗“入库”说明国际组织对中国疫苗有信心。国药、科兴疫苗早已获得世卫组织紧急使用认证，其安全性和有效性得到科学验证。但一些别有用心的人仍无端质疑中国疫苗。全球疫苗免疫联盟大批量订购两款中国疫苗，再次用事实证明中国疫苗的有效性，证明国际抗疫指导机构对中国疫苗的认可度，有利于中国疫苗进一步树立品牌形象。

第四，此举将使中国更多的疫苗企业更加有信心申请世卫组织认证，并向COVAX供货。目前还有其他中国疫苗已经获得一些国家的紧急使用授权，或者正在临床试验阶段。

在国药、科兴疫苗得到更多国际认可后，今后必将有更多的中国疫苗生产企业更有信心申请世卫组织紧急使用认证，并入选“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库，从而可以同各方共同努力推动疫苗的公平分配，为全球团结抗疫做出积极贡献。

中国疫苗“入库”是中国以实际行动践行疫苗“全球公共产品”承诺的重要体现。自新冠疫情暴发以来，中国最早提出并积极践行疫苗作为“全球公共产品”的承诺。中国承诺在今年10月底前可向COVAX提供1.1亿剂新冠疫苗，后续长期供货，即是大国担当的重要体现。