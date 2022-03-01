做个上肢手术 为何非得脱光光？

一说到手术室，很多人觉得既神秘又可怕。进入手术室，您要面对只露出眼睛的医护人员，各种大型仪器设备，而且还要承担一些手术的风险。您在手术之前的紧张恐惧和焦虑，都是人之常情。

在上手术台之前，许多的患者会问：“我做上肢手术，为什么要脱我的裤子呢？能不能留条内裤啊？”这是我们每天都会听到的话，但是我还是要回答：“是的，您得脱！”

到底为什么手术中患者要裸体呢？今天就来揭晓答案。

说到裸体，对于中国人来说都是一个敏感话题，而在手术之前我们的手术室医务人员对患者做的第一件事情就是协助您做好术前准备。

第一 便于导尿穿刺等操作

手术过程中的麻醉给药和术前的抗生素以及术中的输血等等，这些都是要用手术室特殊的留置针给予的。而这种特殊的留置针对于血管的要求比较高。我们会首先选择一些比较粗大的血管进行穿刺，有一些病情特殊的手术还会给予患者两个部位留置针。另外一些手术术前会进行导尿、中心静脉穿刺等等的操作，如果患者穿衣服的话会对穿刺及术中观察各项情况造成不便。

第二 避免衣物带菌造成感染

手术必须做到严格的无菌，才能让手术更顺利地进行。手术中外科医生要进行接触人体器官的工作。患者的衣物会有细菌病菌的存在，为避免患者切口感染也方便医生操作，手术过程中一定会脱去从手术室以外的环境中带来的衣物。

但是，别担心！我们会采用无菌的布遮住身体，只露出身体要做手术的那个部位。

此外，手术需要广泛的消毒时，如果您穿着衣物会无法达到消毒要求，增加感染的风险。

第三 遇急诊提前检查伤情

遇到急诊外伤患者时都是由急诊科绿色通道直接进入手术室的。这就需要医务人员在手术之前把患者衣物全部去除，检查皮肤情况以及是否有隐形伤口的存在。

第四 便于实施麻醉

一些时间长且复杂的手术需要全身麻醉及椎管麻醉的患者必须要裸体。手术过程中外科医生及麻醉医生会密切观察患者各种情况。

如果术中需要进行抢救和穿刺插管等处理的时候，每一秒都是黄金抢救时间，去除全部衣物就是为生命争分夺秒。

手术全身裸露是为了让手术更顺利、更安全的进行。患者不用担心会暴露隐私，我们的医护人员会保护好您的隐私不被泄露。所以想拥有一个顺利的、安全的手术，那么还是要接受裸体手术这个事实的，不要害羞不要觉得不好意思，我们医护人员会带给您最温暖的服务。

多知道点

这些手术统统需要去除衣物

像需要全身麻醉、椎管麻醉、神经阻滞麻醉等麻醉方法的外科手术，我们都是需要您去除全部衣物的，还有按照手术部位的不同也需要您脱去衣物。像普外科胃肠外科的腹部手术、心胸外科的开胸手术、骨科的置换手术及内固定手术、神经外科的开颅及脊柱手术、妇科泌尿外科的会阴部手术等等的外科手术。（陈健 沈犁 北京清华长庚医院）