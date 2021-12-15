世界强化免疫日：疫苗接种为孩子健康成长撑起“保护伞”

12月15日是世界强化免疫日。接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的措施，疫苗接种为无数孩子健康成长撑起了“保护伞”。近日，人民网记者采访了郑州大学第三附属医院儿童保健科主任医师陈社菊，与您聊聊强化免疫那些事儿。

陈社菊医生介绍，免疫力是人体免疫系统进行自我保护的一种能力，主要是指身体抵抗细菌或病毒等感染的能力。免疫系统包括天然免疫和获得性免疫。

“人类控制传染性疾病最主要的手段就是预防，而疫苗接种是最行之有效的措施。”陈社菊医生表示，疫苗是利用病原微生物及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或基因工程等方法制成，用于人体预防接种的生物制品，能够预防、控制传染病的发生和流行。

陈社菊医生说，疫苗接种过程中的第一次免疫接种程序称为基础免疫。基础免疫不能“一劳永逸”，到了一定时间，有的抗体会逐渐减弱或消失，对疾病的预防作用降低，这时就要定期、适时地进行强化免疫。强化免疫可刺激机体产生回忆性的免疫应答反应，从而使抗体在短时间内迅速增长，并维持较长时间。所以，完成基础免疫并不意味着“大功告成”，在正确的时间进行强化免疫必不可少。如果错过疫苗接种和强化时间，应尽早补种未完成的剂次，尽快完成全程接种。

陈社菊医生提醒，孩子接种完疫苗后，应该多喝水多休息，不吃辛辣刺激、容易过敏的食物，避免剧烈活动。如果局部皮肤发红、硬结、肿胀、疼痛，反应轻微则不需处理。如果出现38.5°C及以下发热，伴有轻微乏力、胃口不好、皮疹等情况，一般持续1~2天后会逐渐消失，不必过于担心。但如果出现38.5°C以上的高烧，并超过48小时仍不退烧，伴有其他全身症状，应及时到医院就诊。