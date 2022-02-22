“有车族”注意：车内取暖谨防一氧化碳中毒

冬季天气寒冷，会发生空调车内一氧化碳中毒事故。近年来，随着家用汽车的普及，越来越多的车内一氧化碳中毒事件出现。

据120北京急救中心官网消息，120近日对一位因车内汽油味重导致头晕恶心的男子进行了救治。据悉，救护车医生到达现场给患者查体后，考虑现场发生了一氧化碳中毒事件，随后将患者送至医院进一步治疗。

“一氧化碳作为一种无色无味的有毒性气体，人们中毒时很难及时发觉。”120表示，当发动机怠速运行时，由于汽油燃烧不充分，会产生含有大量一氧化碳的尾气。由于一氧化碳与血红蛋白的结合力远远高于氧气与血红蛋白的结合力。因此一氧化碳进入人体后，绝大多数的血红蛋白会“优先”与它结合，而大部分氧气被“被抛弃”，导致机体严重缺氧。

为了防止空调车内发生一氧化碳中毒的事故，120提醒“有车族”注意如下几点：

车在停驶时不要过久地开放空调。即使是在行驶中，也应适当打开车窗，让车内外空气产生对流，保持空气流通。

千万不要在停驶的车内开着空调打盹或睡觉，以免不知不觉地发生一氧化碳中毒。

驾驶或乘坐空调车如感到头晕、四肢无力时，应及时开窗呼吸新鲜空气，并在排除晕车和其他病因的前提下，考虑是否一氧化碳中毒。此时应停车，下车休息片刻，待不适消失后再驾车。

发现车内有人一氧化碳中毒，应该紧急施救，迅速停车，并把所有车窗车门都打开，然后将中毒者转移到通风保暖处平卧，解开衣领及腰带以利其呼吸顺畅。（记者孙红丽）