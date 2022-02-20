警惕寒潮“催生”一氧化碳中毒 专家教你施救措施

今年春节期间的天气是近十年最低，异常寒冷天气，使一氧化碳中毒事件屡见不鲜。

据悉，今年春节期间，仅南充市中心医院急诊科就收治了近20例一氧化碳中毒患者，他们有的是使用燃气热水器洗澡时，没有开窗或者没有打开排气扇，时间过久而引发的中毒；也有采用碳火取暖，通风不好导致中毒昏迷。

新一轮寒潮正在来临，在密闭狭小的空间使用煤炭取暖，使用炭火锅、炭火盆、燃气，一定要牢记提防一氧化碳中毒！

成都疾控提醒要做好以下几点：

一是室内燃煤、烧炭取暖一定要保持空气流通，切记睡前要确保熄灭火种，煤炭要烧尽、不要闷盖。

二是检查家中的热水器和灶具，确保安装规范，如发现有破损、漏气要及时更换；洗澡时注意保持良好通风，切不可让热水器和燃气灶空烧。

三是不在通风不良的室内、车库、地下室等长时间使用燃油发电机。

四是长时间在开空调的汽车中，一定要开窗通风，切忌在怠速状态下、密闭空调车内睡觉。

五是在室内吃火锅、烧烤时，也要注意开窗通风，最好不要使用煤、炭加热煮火锅。

一氧化碳中毒后一般会是这样的：

轻度中毒：会出现头痛、头晕、心慌、恶心、呕吐、心悸和四肢无力等症状；

中度中毒：患者出现胸闷、气短、呼吸困难、幻觉、视物不清、面色潮红、多汗、烦躁、逐渐昏迷；

重度中毒：迅速出现昏迷、呼吸抑制、肺水肿、心律失常或心力衰竭，甚至死亡。

一氧化碳中毒缘于它与血红蛋白太过“亲密”，它与血红蛋白的亲和力是氧气和血红蛋白亲和力的300倍，因此，当一氧化碳被人体吸入肺部后，会使血红蛋白丧失携带氧气的能力和作用，从而造成细胞死亡，危及生命。

南充市中心医院专家提醒：

要避免在密闭的环境内使用燃气热水器或用碳火取暖，如果发现出现头痛、无力、眩晕、恶心、呕吐、意识模糊等一氧化碳中毒疑似症状时，应立即进行紧急施救：

一是要立即打开门窗，将病人转移到通风良好、空气新鲜的地方，注意保暖。同时拨打120急救电话，寻求紧急救援；

二是要松解衣扣，保持呼吸道通畅，清除口鼻分泌物。如发现呼吸骤停，应立即进行口对口人工呼吸，并做体外心脏按压；

三是要立即给氧，有条件应立即转医院高压氧舱做高压氧治疗。在高压氧舱中，患者吸入的氧量远远大于空气中的氧含量，许多危重的病人在治疗还没有结束时就醒了，通常40-50分钟后中毒症状就能得到缓解。坚持1—2个疗程，还能防止迟发性脑病的发生。

另外，中毒患者出院后应口服药物或进行其他对症治疗，重度中毒患者一般需一两年才能完全治愈。