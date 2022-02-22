喜怒忧思悲恐惊——七情引发的“内伤”了解下

什么？情绪不稳还能造成身体内伤？是真的。我们的情绪异常变化可以和身体内五脏六腑的健康状况进行“联动”。快来看看，这究竟是怎么回事。

这些因素 牵扯着我们的情绪

中医常提及七情，通常指的是喜怒忧思悲恐惊这七种不同的情绪状态。七情内伤指的是由于这些情绪的异常变化，引起脏腑精气功能的紊乱。

引起七情发生异常变化的因素通常包括社会因素，比如家庭变故、人际关系等；病理因素，如五脏六腑气血的不足：《黄帝内经》中提到的“心气虚则悲，实则笑不休”，意思是心气亏虚，人就容易出现伤心的情绪；心火亢盛，则嬉笑不停。

除此之外，还包括环境因素，比如四时的更迭，地域的变化也会影响人的情绪。古人常说的“伤春悲秋”就是随着季节的变化，人体的情绪也受到相应的影响。在临床上，我们可以发现到秋冬季节，抑郁的患者发病率增加。再者就是个体差异，也就是现代医学很关注的性格、年龄等因素。

喜伤心 失眠健忘心不安

喜是一种代表着愉悦、积极、向上的情绪。喜则气缓，缓和紧张的情绪，正常喜悦时气血运行加速，面色红润，使人心情舒畅，气机调和，从而使工作、学习更加高效，生活更加和谐美满。

心开窍于舌，与小肠相表里，当我们高兴的时候会滔滔不绝，胃口大开。但是过度喜悦就会伤及心脉，可能会出现失眠健忘，心悸不安，倦怠无力。范进中举就是典型的伤及心脉，心气涣散的例子。

怒伤肝 目眩耳鸣乳胀痛

发怒是人类正常的生理表现，怒对我们的身体有积极影响也有消极影响。适当的发怒可以抒发情绪，鼓舞斗志，消除紧张情绪。比如，战士上战场前就会激发愤怒的情绪，在战斗中化为巨大的战斗力。

但过度的发怒同样会伤害身体，出现抑郁、面赤、目眩耳鸣、乳房胀痛、口苦甚至昏仆不省人事。《三国演义》中诸葛亮三气周瑜就是典型的例子，周瑜一怒再加上原来的旧伤，不治身亡。

思伤脾 腹胀便溏运化难

思虑的情志活动主要是通过脾脏来表现的。中医认为，思则气结，思虑过度会出现食欲不振，食而无味。因为脾有主统血的功能，会使得有些妇女因为压力过大或者思虑过度而导致经期紊乱。

同时脾主运化，运化功能受损在临床上可出现腹胀满、便溏， 久而久之气血运化不及，心神得不到濡养，导致心悸健忘、失眠多梦等症状。

此外，思虑过度会导致情绪低落、思考理解问题能力下降，少语，整日无精打采、唉声叹气、无助无望，失眠、头晕、胸闷、心悸、食欲下降的抑郁表现。

悲忧皆伤肺 胸闷气短没精神

悲忧是指人们所爱失去，所愿不成时的情绪反应。轻度、短暂的悲伤难过是一种正常的情绪发泄，不会损害健康；但过度的悲痛，会使人肺气损耗，就像我们每次大哭过后都会觉得乏力，这就是肺气的一种耗损。

肺属金，主宣发肃降，人们在面对前途、爱情、命运时不能把握而产生担忧伤感，临床可见胸闷气短、精神不振、面色苍白等。过度悲伤忧愁会出现意志消沉、悲观厌世、回避社交、疲乏无力等症状。忧愁悲伤哭泣过多则会导致声音嘶哑、呼吸急促，因肺主皮毛故会使得面部皱纹增多。

《红楼梦》中的林黛玉就是由于过度的悲忧，耗伤肺气，最后患上肺疾而亡。

惊恐易伤肾 腰酸尿频面色暗

惊恐，是人在感觉到自己的安全受到威胁、精神高度紧张时产生的畏惧心理或胆怯表现，是在异常情况下的应激状态，事后还要持续一定时间。

肾属水、主纳气，主管大小便的开阖。恐与肾有直接关系。现实生活中，我们总会听到“被吓得尿裤子了”，正是因为一个人过度恐惧的时候，他的肾气就散了，肾的固摄功能就会变差，进而会引起二便失禁。肾乃先天之本，经常熬夜、过度劳累、过度饮酒喝浓茶都会伤及肾脏。出现面色暗、尿频、腰酸、黎明时分的腹泻等等。

以上种种异常表现，都可以归纳为中医的情志致病的范畴。由于情志的异常变动导致五脏六腑的机能发生紊乱，同样可以通过中医药调理，使五脏六腑的气血阴阳来重新达到平衡，身体和心理重获健康。

文/郭雨萌 （北京安定医院）