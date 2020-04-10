中央指导组专家刘清泉：中药治疗发挥重要作用，全球借鉴中国战疫经验

新冠肺炎疫情发生以来，各地加强防控措施，采用中西医结合治疗的方法，国内疫情基本得到了控制。中央指导组专家、国家中医医疗救治专家组副组长、北京中医医院院长、中共江夏方舱医院临时委员会副书记、院长刘清泉做客人民网·人民好医生时表示，中西医结合治疗是中国方案的“亮点”，中医在此次抗击新冠肺炎疫情的过程中发挥了重要作用。

三种核心治疗方法为指导 中药治疗发挥重要作用

据了解，江夏方舱医院主要以中医治疗为主，作为该医院的院长，刘清泉一直以来奋战在抗疫一线。他表示，此次新冠肺炎疫情，80%患者属于轻型、普通型，还有一部分是属于无症状人群，中医治疗效果比较显著。从中医的诊疗角度来讲，新冠肺炎属于湿毒疫，中医利用“化湿”、“解毒”以及“清热、活血、养阴”三种核心治疗方法对患者进行治疗，其中“化湿”的方法是治疗这次新冠肺炎核心的治疗方法之一。

中医药是中华民族的瑰宝，一定要保护好、发掘好、发展好、传承好。刘清泉表示，“在此次对抗新冠肺炎疫情的过程中，类似明朝吴又可的《瘟疫论》等古代医学典籍中记载的古方非常具有参考意义。我国推出的“三药三方”，其中三方的基本组成就是按照古人的名方变化而来的，例如麻杏石甘汤、麻杏苡甘汤、千金苇茎汤、达原饮、银翘散、柴胡剂，大柴胡、小柴胡，射干麻黄汤等。

刘清泉提到，此次新冠肺炎与《瘟疫论》中的首方达原饮有很多相通的地方。【槟榔】、【草果】是达原饮中核心的药物，也是透邪化湿的核心药物。除此之外，芳香化湿的药物还有很多，除了透达药效更剧烈的【槟榔】、【草果】外，我们常常说的【藿香】、【佩兰】、【厚朴】等也具有此作用。

分享中国防疫智慧 助力全球战“疫”

目前，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，刘清泉提到，历代温病学家认为，瘟疫的发生，都是由口鼻而入，因此，保护好口鼻是防止 疾病进入人体的重要环节。其次要注重饮食和睡眠，提高免疫力，所谓正气存内，邪不可干，中医的治疗关键就是祛邪扶正。最后，外出回来一定要做好清洁和消毒工作。

对于目前在海外的华人以及留学生，在疫情防控方面，刘清泉院长建议，要保持舒缓的心情，中医讲七情，喜怒忧思悲恐惊，恐则气下，惊则气乱。其次，居家期间可以练一练八段锦，打一打太极拳，也可以用一些药食同源的药物提升正气，例如可以用生姜、大枣、百合，加一点藿香和苍术熬水来喝。

海外疫情形势愈发严峻，面对网友担心国内疫情二次爆发的心理，刘清泉表示，正常，但不必担心。中国已经形成了非常完整严密的防控体系，包括对国外的输入病例和国内的内部防控。有风险没关系，只要坚持我们的防控策略，随着全球疫情的好转，我们一定会有一个非常平安美丽的家园。