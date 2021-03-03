爱生气伤肝是真的吗？

常听人说坏情绪伤肝，这是真的吗？在中医理论中，五行中的木、火、土、金、水分别对应人体五脏的肝、心、脾、肺、肾。喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等“七情”是人类正常的心理活动，但失度就可能引发疾病。

喜，在五脏属心；怒，在五脏属肝；忧、悲，在五脏属肺；思，在五脏属脾；恐、惊，在五脏属肾。因而中医有“大喜伤心”“多忧伤肺”“大怒伤肝”“多思伤脾”“多恐伤肾”的说法。

其中，“大怒伤肝”是指经常发怒的人容易出现肝气郁结、肝阳上亢，继而造成一系列疾病症状。尤其是原本有肝脏疾病的人长期情绪不佳，更易加重病情，长此以往就是恶性循环。同时，肝病患者对疾病的思虑、忧伤，也使得脾、肺受到损害。这样一来，五脏中有三脏都将受损，可见不良情绪对于肝的影响。

中医认为，不良情绪与肝脏疾病的发生关系密切。人情绪低落时，免疫力会下降，疾病就会乘虚而入。情绪抑郁使血液流动淤滞，还能影响肝细胞的再生及肝脏的代偿能力，不利于肝病恢复。所以，少生气、不生气，保持良好的心情和乐观的心态，对身体百利而无一害。同时，人要保持一颗平常心，不给自己施加超出承受范围的压力。