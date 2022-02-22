快乐开学季｜警惕诺如病毒传播 做好这些很重要

人民网北京2月22日电 （记者乔业琼）开学季到了，而诺如病毒胃肠炎是春季学校高发的传染病。诺如病毒胃肠炎如何传播？感染后有哪些症状？我们该如何预防？

潜伏期短、变异快 易在人群间传播

诺如病毒又名诺瓦克病毒，属于杯状病毒科。该病毒具有潜伏期短、变异快、环境抵抗力强、传播途径多样、感染剂量低的特点，因此很容易在人群间造成传播。所有人都普遍易感染该病毒。人体感染诺如病毒后产生的免疫保护持续时间短，因此同一个人可重复感染同一毒株或不同型别的诺如病毒。

诺如病毒感染全年均可发生，10月到次年3月是诺如病毒流行的高发季节。

诺如病毒感染的潜伏期通常为24-48小时，最短12小时，最长72小时。

诺如病毒胃肠炎一般以轻症为主，最常见症状是呕吐和腹泻，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。成人和儿童诺如病毒急性胃肠炎症状有所区别，儿童以呕吐为主，成人则腹泻居多。诺如病毒胃肠炎一般为急性起病，属于自限性疾病，多数患者发病后2-3天即可自愈。但对于婴幼儿、老人，特别是伴有基础性疾病的老人，诺如病毒胃肠炎可导致脱水等较严重的症状。

可通过粪口途径（包括摄入粪便或呕吐物产生的气溶胶）或间接接触被排泄物污染的环境而传播，还可以通过被污染的食物和水传播。

保持良好的手卫生很重要

目前，针对诺如病毒尚无特异的抗病毒药和疫苗，其预防控制主要采用非药物性预防措施。

1、保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染和控制诺如病毒传播最重要和最有效的措施。饭前便后应按照7步洗手法正确洗手，用肥皂和流动水至少洗20秒。需要注意的是，消毒纸巾和免冲洗的手消毒液不能代替洗手。

2、如果家人感染诺如病毒，患病家人应尽量不要和其他健康的家人近距离接触，尤其不要去做饭或照顾老人和婴幼儿。

3、认真清洗水果和蔬菜，正确烹饪食物，尤其是食用贝类海鲜等高风险感染诺如病毒的食品应保证彻底煮熟。

4、诺如病毒胃肠炎病人患病期间最好居家主动隔离至症状完全消失后又2天（因为症状完全消失后患者还有少量排毒），避免传染给其他人，尤其是从事服务行业人员和集体机构人员，如厨师、护工、学校和幼儿园教师。

5、发生诺如病毒胃肠炎聚集性或暴发疫情时，应做好全面消毒工作，重点对被患者呕吐物、粪便等污染物污染的环境物体表面、生活用品、食品加工工具、生活饮用水等进行消毒，最常用的是含氯消毒剂。

除了诺如病毒，这些疾病也应注意

新冠肺炎。全年均可发病，主要传播途径为呼吸道飞沫传播和接触传播，所有人群均易感。以发热、干咳、乏力为主要表现，部分患者以嗅觉、味觉减退或者丧失为首发症状，少数患者伴有鼻塞、流鼻涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等症状。

流行性感冒。潜伏期短、传染性强、传播速度快。全年均可发病，冬春季节高发。主要通过飞沫传播，如咳嗽、喷嚏、近距离交谈等，另外共用手巾、玩具等也可引起传播，各学段均易感。除发热、咳嗽、咽痛、畏寒等外，多伴头痛、全身肌肉关节酸痛、极度乏力等。

手足口病。全年均可发病。主要通过密切接触病人的粪便、疱疹液和呼吸道分泌物及被污染的手、毛巾、手绢、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等而感染。大多数患者症状轻微，以发热和手、足、口腔等部位的皮疹或疱疹为主要特征。易在托幼机构中发生集体感染。

水痘。主要是呼吸道飞沫或直接接触传播，冬春两季多发，其传染力强，水痘患者是唯一的传染源，自发病前1～2天直至皮疹干燥结痂期均有传染性。主要发生在婴幼儿和学龄前儿童，以发热及皮肤和黏膜成批出现周身性红色斑丘疹、疱疹、痂疹为特征，皮疹呈向心性分布，主要发生在胸、腹、背，四肢很少。

细菌性结膜炎。是一种常见的急性传染性眼病，又称“红眼病”，多发于春秋季。儿童患细菌性结膜炎多为流感嗜血杆菌或肺炎链球菌引起，流感嗜血杆菌性结膜炎易在学校和家庭中传播感染。结膜炎致病菌有可能经呼吸道分泌物传播，还可通过接触患者用过的毛巾、玩具、水龙头、门把手等传播。

肺结核。肺结核是由结核杆菌感染引起的慢性传染病。主要通过呼吸道传播，吸入病人喷出的唾液飞沫，就易受到结核菌感染。学校里集体学习生活，同学间接触很密集频繁，容易使肺结核在校园里传播和蔓延。肺结核病主要表现为咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、胸闷、发热、消瘦、盗汗、乏力、食欲减退等。（综合杭州市疾控中心、中国新闻网等）

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