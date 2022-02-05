快检试剂盒4小时内检出诺如病毒

目前已经在张家口赛区对供餐食品开展常规检验

本报讯(记者 王斌)秋冬季节是我国诺如病毒食源性疾病暴发的高发期。北京青年报记者了解到，我国最新研制的“诺如病毒快检试剂盒”已经在张家口赛区对供餐食品开展常规检验。在北京冬奥会期间，使用该试剂盒30分钟内即可完成可疑人群粪便、肛拭子和呕吐物样本的检测，4小时内完成多个食品样本的高通量检测，确保冬奥赛时食品安全。

诺如病毒快检试剂盒项目负责人、国家食品安全风险评估中心研究员徐进介绍，诺如病毒主要通过食物和饮用水传播，引起患者的急性胃肠炎，所有年龄段的人群都有可能被诺如病毒感染，而且可能被多次感染。引起的疾病暴发场所主要在幼儿园、学校、游轮、养老院等封闭或者半封闭场所，大型体育赛事活动也经常出现诺如病毒食源性疾病暴发事件。鉴于此，北京冬奥会非常关注诺如病毒的快速检测与应急处置，快速准确地识别可疑食品也是北京冬奥会重点关注的食品安全问题。

由国家食品安全风险评估中心承担的“冬奥会食品供应链有害因子智能化快筛技术和预测预警技术研究”项目，联合中国疾病预防控制中心、北京市科学技术研究院、天津科技大学、北京顺鑫农业股份有限公司、北京勤邦生物技术有限公司等10家团队单位，目前已成功研制出具有国际水平的“诺如病毒快检试剂盒”。徐进介绍，该试剂盒不需要复杂的仪器设备，非常适合现场的检测，检测结果准确性符合国家标准。

同时，该试剂盒在30分钟内可完成对可疑人群粪便、肛拭子和呕吐物样本，4小时内完成多个食品样本的高通量检测，与食品安全国家标准的12小时检验周期相比，时间大大缩短，满足了食品安全突发事件的快速、准确识别可疑食品的要求。“奥运会这种国际大型赛事活动对食品安全的要求非常高，尤其是病原微生物污染食品导致的风险具有不确定性，因此需要快速准确地识别可疑食品，及时进行风险预警。”徐进说。

此外，团队的另外两项国内首创成果——椰毒假单胞菌核酸检测试剂盒、米酵菌酸胶体金快检试剂盒，已在北京冬奥会三个赛区的相关食品检验中进行示范应用，均达到快速准确的检测要求。其中，椰毒假单胞菌核酸检测试剂盒可在一小时内检测出木耳及薯类制品等食品中椰毒假单胞菌污染，无需配套仪器，结果肉眼判读，操作方便，适合现场应用。

据介绍，椰毒假单胞菌的代谢产物“米酵菌酸”对人的致死性非常高，且没有合适的解毒药物，因此实时快速监控食品中可能存在的米酵菌酸非常重要。米酵菌酸胶体金试纸条可用于发酵制品、淀粉类等食品中米酵菌酸污染现场快速检测，使用该试纸检测时间缩短至15分钟之内，而且无需配套设备，现场操作方便快捷。

“得益于科技部的‘科技冬奥’专项项目，使我们在食品安全检测技术上不断进步，可以对食品安全突发事件做出快速响应。今后，我们将争取更多科技部项目的支持，继续研发新发和未知食品病原微生物识别技术，把科研成果应用到祖国的大地上，为解决区域性重大卫生健康问题提供关键技术支撑。”徐进表示。