红枣加菠菜并不能让你“一身铁血” 补铁应该这样做

人民网北京2月17日电 （记者乔业琼）近日，上海地铁为贫血乘客停车2分钟，引发广大网友对贫血的关注。那么，什么是贫血？有哪些症状？什么情况下会贫血？

上海市疾控中心表示，铁是血液中红细胞的主要成分，如果体内铁缺乏就会导致血红蛋白合成减少，进而影响红细胞生成，导致缺铁性贫血。血红蛋白主要负责运送氧气，合成减少会导致血液供氧不足，人就会感觉乏力疲倦、虚弱气短，严重时会出现一过性晕厥。所以，平时如果感到有以上症状时，一定要引起重视，如果是缺铁性贫血就需要赶紧补铁。

对于铁锅炒菜能补铁的传闻，上海市疾控中心表示，人体可吸收的铁为有机化合物形态的铁，又被称为血红素铁，在人体中的吸收率可达15%-35%。而铁锅为无机铁，被铲子蹭下来的“铁”为铁锈，即四氧化三铁。无机铁在人体中吸收效率极低，只有3%以下。因此，用铁锅炒菜达不到补铁的效果。

红枣和菠菜是否能补铁？上海市疾控中心表示，一般来说红枣的食用量不会很大，一天几颗并不能有效补铁。100g菠菜中的含铁量为2.9mg，但菠菜中的铁都是非血红素铁，生物利用率极低。

那么，哪些食品才是补血“神器”？上海市疾控中心表示，动物全血中含的是血红素铁，是所有食物的铁吸收率最高，可达20-25%。除此以外，禽畜肉类也可作为血红素铁的良好来源。

上海市疾控中心建议，成年人群每日铁摄入量为15-20mg，约相当于猪血200g或者猪肝90g中含有的铁含量。其中儿童和孕妇是缺铁性贫血的高危人群，日常膳食建议每周吃1-2次猪血/猪肝，每次50-100g。