伟大抗疫精神彰显中华文化时代价值（专题深思）

中国共产党在百年奋斗中，形成了以伟大建党精神为源头的精神谱系，伟大抗疫精神是其重要组成部分。生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，与中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，进一步丰富了民族精神和时代精神的内涵，彰显了中华优秀传统文化的时代价值。

传承弘扬古代民本思想。“民惟邦本，本固邦宁”“重民保民”“恤民忧民”等古代民本思想，在中国共产党的执政实践中得到继承弘扬和丰富发展。全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨，以人民为中心是我们党的价值追求。在抗疫斗争中，我们党坚持人民至上、生命至上，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，不惜一切代价保护人民生命安全。在党的坚强领导下，我们取得抗击疫情斗争重大战略成果。面对复杂严峻疫情，我们始终能够保持人心稳定、社会平稳，这是关爱生命、以民为本的优秀传统文化在新时代的彰显。

传承弘扬家国情怀。在中国人眼中，家是最小国，国是千万家，家与国相互依存、紧密相连。中国人自古富有家国情怀、勇于承担家国责任。“天下之本在国，国之本在家，家之本在身”“天下兴亡，匹夫有责”“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”……这种众志成城、共赴国难的价值观，早已熔铸于中华民族的文化基因中，支撑中华民族在磨难中不断成长、不断奋起。疫情袭来，无数中华儿女秉持为国分忧、为民担当的家国情怀，投身到伟大的抗疫斗争中。一批又一批医护人员冲锋在抗疫一线，广大党员、干部日夜值守，千千万万志愿者挺身而出，广大群众严格遵守防控要求。深沉的家国情怀使全国上下拧成一股绳，汇聚起举国同心的强大力量。

传承弘扬守望相助的传统美德。推己及人、互助互爱是中华民族的传统美德。孔子倡导“己欲立而立人，己欲达而达人”，墨子主张“兼相爱，交相利”，孟子呼吁“出入相友，守望相助，疾病相扶持”。中华文化历来推崇急公好义、扶危济困、舍己为人。抗疫斗争中，在党中央的统一指挥和统筹部署下，全国人民心往一处想、劲往一处使，形成全国一盘棋。“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”迅速集结，无数逆行者用汗水甚至生命筑起疫情防控的坚固阵线。“一方有难八方支援”，各地迅速向疫情严重地区捐献医疗物资、食物等。疫情面前，14亿多中国人民相互加油鼓劲、相互扶持帮助。这是对公民个人品德、社会公德、职业道德与爱国主义精神相结合的生动诠释。

传承弘扬遵循规律的治理智慧。“人法地，地法天，天法道，道法自然”“不违农时，谷不可胜食也”，中国人很早就懂得要尊重规律，按规律办事。面对前所未知的新型传染性疾病，秉持科学精神、坚持科学防控成为我国抗疫斗争的鲜明特点。无论是建方舱医院、研发疫苗、开展核酸检测、进行大数据追踪溯源、开展健康码识别，还是在尚无特效药的情况下实行中西医结合、中西药并用，都是遵循科学规律的体现。统筹推进疫情防控和经济社会发展，实行分区分级精准化防控等，无不贯穿着辩证思维、系统思维、整体思维等科学思维方法，体现着对优秀传统治理智慧的创造性转化、创新性发展。

传承弘扬协和万邦的天下情怀。“亲仁善邻，国之宝也”“百姓昭明，协和万邦”，中华民族自古就培育了海纳百川的胸襟、天下一家的理念。面对汹涌疫情，中国积极参与国际抗疫合作，发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，积极履行将新冠疫苗作为国际公共产品的承诺，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗。中国推动构建人类卫生健康共同体、人类命运共同体的大国担当，生动诠释了协和万邦的天下情怀，充分展现了中华优秀传统文化的时代意义、世界意义。

（作者单位：浙江省绍兴市委党校）

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 07 版）