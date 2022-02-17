为爱呵护新生命 广西全力守护母婴健康安全防线

“哇……”2月9日12：48分，百色德保县妇幼保健院产科病房内，伴随着一声响亮的啼哭，产妇杨女士的女儿顺利出生，母婴平安。

“幸好有医务人员的及时帮助，让我们能在疫情期间迎来家庭的新成员。”满是感激的杨女士，觉得自己很幸运。当天上午8时许，家住百色靖西市武平镇栋本村的杨女士就感觉下腹持续胀痛，随即联系了曾经为自己产检的德保县妇幼保健院产科医生。

“由于当时全县疫情防控形势非常严峻，出诊存在一定的风险，但考虑到杨女士疤痕子宫、足月妊娠的特殊情况，需要马上住院分娩。”医院相关负责人表示，他们立即开通绿色通道，做好防护后，驱车前往接诊。

经过一个半小时的路程，医务人员在当天上午11时安全将杨女士送至医院。最终，杨女士顺利迎来了一个小生命的诞生。

杨女士不是第一个在疫情期间被成功救治的妇女。家住百色田阳县城的姚女士就得益于广西疫情期间孕产妇医疗保障服务。2月2日，家住百色田阳县城的姚女士自驾到广西医科大学附属武鸣医院住院特产，期间顺利产下一男孩。2月9日，根据疫情防控要求，百色来邕人员健康码转变成黄码，医院按要求通知健康码黄码的姚女士办理出院。作为一个刚分娩几天的产妇，如果出院，百色市封城回不去，南宁市又进不了，没地方去。广西卫生健康委接到产妇诉求后，立即协调相关部门，顺利解决了姚女士的问题。

“幸好有这个孕产妇医疗保障服务，感谢党和政府对我们妇女的关心关怀。”对及时享受到的孕产妇保障服务，姚女士的话语中充满感激。

细化疫情期间危急重症孕产妇处置流程、孕产妇接诊流程；保障涉疫地区孕产妇就诊需求，切实保障疑似和确诊孕产妇的急产服务，为孕产妇健康提供有力保障……作为广西妇幼健康服务管理部门，广西卫生健康委坚持疫情防控和母婴安全一起抓，落细落实孕产妇和儿童疫情防控各项措施。

为全力保障疫情期间孕产妇、儿童健康安全，广西卫生健康委未雨绸缪，2020年以来印发了《关于进一步加强妇幼保健机构新冠肺炎疫情防控工作的通知》等文件。百色发生聚集性疫情后，及时印发《关于切实做好新冠肺炎聚集性疫情期间孕产妇医疗服务保障工作的通知》等多个文件，并指导百色市第一时间启动母婴安全保障应急处置机制，多措并举保障孕产妇安全——

摸清底数，不漏一人。在聚集性疫情发生辖区，指导相关社区（村）和集中隔离医学观察点，在72小时内完成孕产妇基本情况全面摸排，县级妇幼保健机构根据“桂妇儿信息系统”一一核对社区摸排情况，做到“不漏一人”。经摸排，百色市共有孕产妇13241人，其中在隔离点隔离的16人，橙、红、紫共1581人，孕周大于37周（临产）孕妇447人，相关人员均得到有效管理。

分类管理，及时抢救。根据孕产妇情况分为确诊孕产妇、涉疫孕产妇、普通孕产妇等3大类，分别提供针对性医疗保障服务。同时要求各医疗机构对临产孕产妇、危重孕产妇等需要急诊急救的在做好孕产妇和医护人员防护基础上第一时间积极救治，不得以疫情防控为由拒诊、推诿或延误治疗。

提升能力，强化管理。指导确诊孕产妇定点救治医院、专门医疗机构优化诊疗流程，组建医生团队，确保确诊孕产妇、涉疫孕产妇能得到及时、有效的医疗救治。指导百色市加强高危孕产妇管理，重点追踪随访集中隔离孕产妇，橙色、红色和紫色以及孕周在37 周及以上的孕产妇。

主动引导，温馨服务。充分运用新旧媒体，主动宣传疫情期间保障孕产妇医疗服务的具体措施、流程安排。依托线上咨询平台、热线电话，畅通诉求与回应渠道，为孕产妇提供健康咨询与指导服务。

广西壮族自治区卫生健康委相关负责人表示，下一步，广西将继续完善工作机制，解决好孕产妇等重点人群医疗救治问题，进一步加强疫情期间母婴安全保障工作，努力实现孕产妇院感“零发生”、孕产妇可避免死亡“零发生”，切实保障人民群众健康权益。（广西壮族自治区卫生健康委供稿）