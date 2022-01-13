2021年度江西省母婴安全“比武”活动收官

1月4-5日，江西省母婴安全“比武”活动在南昌市举行。来自全省11个代表队同场竞技。经过激烈角逐，最终，九江市代表队荣获团队一等奖，并决出产科、助产和新生儿科三个专业优胜个人。江西省卫生健康委将对省级“比武”优胜的单位和个人给予表彰，对获得一等奖的危重孕产妇救治中心，按规定程序，向省妇联推荐授予“江西省巾帼文明岗”荣誉称号。

据悉，此次“比武”“新”味十足，在考核形式上，分团队实操与个人专业理论知识考核，知识点覆盖无盲区；在组队方式上，首次以危重孕产妇救治中心为单元参赛，参赛人员来自产、儿、麻醉、助产、护理等多个学科；在考核内容上，聚焦重度子痫前期、产后出血、前置胎盘、胎盘早剥、子宫破裂和羊水栓塞等六大产科危急重症，突出多学科合作应急救治。参赛人员理论知识扎实，技术精湛，配合默契，全方位地展现了较高的产科急危重症救治水平。

据了解，2021年7月，为积极推进新一轮妇女儿童发展纲要实施，提升江西省危重孕产妇、新生儿救治能力，维护母婴安全，应对生育政策调整，保障三孩政策顺利实施。江西省卫生健康委联合省妇联印发《关于开展2021年全省母婴安全大比武活动的通知》，要求各级卫生健康行政部门、妇联组织联合开展以产科危急重症救治、新生儿复苏等相关应急救治演练为重点的大“比武”。按照活动要求，各地各单位高度重视，广泛参与，丰富内涵，深入组织开展各级母婴安全大“比武”活动，通过以赛代练切实提升危重孕产妇、危重新生儿的医疗救治水平，有力保障全省母婴安康。