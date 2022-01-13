贵州省卫生健康委举办全省孕产妇和儿童新冠肺炎疫情防控和应急救治培训班

1月11日，贵州省孕产妇和儿童新冠肺炎疫情防控和应急救治培训班开班仪式在省将军山医院举行，为期2天的理论培训正式拉开帷幕。省紧急医学救援指挥调度中心指挥大厅、省人民医院以及各市州卫生健康局设分会场，省卫生健康委妇幼健康处、省人民医院、省将军山医院负责同志以及来自各地的90余名省级孕产妇和儿童新冠肺炎应急救治小组全体成员参加。

会议现场（受访者供图）

会议相关负责人介绍，本次培训班采取线上理论和线下实操相结合的方式，实战性强。举办此次培训班，目的是提升贵州省孕产妇和儿童新冠肺炎应急救治小组成员疫情防控水平和应急处置能力，组建一支技术过硬、反应迅速、配合默契、服从性强的专业技术团队，保障疫情防控期间孕产妇和儿童医疗保健服务需求，筑牢母婴安全防线。

会议就进一步加强贵州省妇幼健康领域疫情防控工作进行了安排部署，要求各地深刻吸取近期国内孕产妇和儿童疫情防控相关事件的经验教训，举一反三，加强风险排查，理顺工作流程，完善应急预案，针对急诊急救患者，不得以疫情防控为由拒诊或延误治疗，切实保障孕产妇和儿童等特殊人群的就诊需求。

会议要求，各地要切实压实压紧防疫责任，从严从紧落实防疫措施。要以培训为契机，夯实防疫理论基础，强化专项技能培训。要充分发挥应急助产医疗机构阵地作用，统筹调配资源，形成防疫合力。要深入推进疫情防控工作与母婴安全保障工作融合，加强母婴安全保障多学科诊疗协作，提升应急处置能力和医疗救治水平，持续保障母婴安全。