购买珠宝首饰 如何避开假冒伪劣产品？

各类节日是贵金属珠宝玉石首饰销售的旺季，同时消费纠纷投诉也在此期间高发。

甘肃省市场监督管理局近日发文提醒，市场上的假冒伪劣珠宝首饰大多为街头购买、私人交易、网上消费的产品。这些产品有的是用经人工处理的珠宝玉石产品冒充天然珠宝玉石产品。有的是用玛瑙等低档珠宝玉石品种冒充和田玉等高档玉石。有的是用玻璃、塑料等工艺品冒充珠宝玉石。有些消费者因缺乏专业知识，难辨真假，为图便宜落入陷阱。

市场监管部门提示，消费者在购买珠宝首饰的时候尽量选择正规的商家如大型商场、品牌专卖店、官方旗舰店等。

另外，贵金属珠宝玉石产品的标识包括标签和印记。消费者在购买此类产品时首先要选择有标识的产品进行购买。其次要注意标识的一致，包括印记与标签的内容要一致、标签与证书的内容要一致。

选择贵金属产品时要特别关注纯度和质量。以消费者常购买的金产品为例，市面上金产品常见的纯度有足金（金含量大于等于99％）、22K金（金含量大于等于91.6％）、18K金（金含量大于等于75％），有的消费者只知购买的是金子却不知同样为金产品，金含量不同价格差别也很大。再就是质量，消费者在购买时应在现场进行复秤，并与标签重量进行比对，以防货签不符造成经济损失。

市场监管部门还提醒，购买珠宝玉石产品后，消费者应索要票据，票据上信息要全，除要标明价格外还要表明产品名称、规格、品牌等信息。消费者离店后要保留好相关票据，万一出现产品质量问题，票据是维权的有力凭证。

购买珠宝玉石产品时要索要鉴定证书，如无证书或对证书真假有所怀疑要及时到正规检验检测机构进行检测。（记者孙红丽）