寒冷天气更要警惕脑卒中！北京疾控提醒做好这些防护

人民网北京2月16日电 （记者孙红丽）脑卒中是一种常见的心脑血管疾病。据北京市疾控中心官方微信消息，根据最新监测数据显示：在北京市户籍人口中，心脏病和脑血管病导致的死亡分别占总死亡的27%和19.1%。

“初春寒冷天气，更要警惕脑卒中！”北京市疾控中心发布提示称，寒冷季节是脑卒中的高发季。雪后天气寒冷，当气温骤降时，尤其是对中老年人来说，更是高危季节。

北京市疾控中心提醒，外出时要做好御寒措施，必要时应适当减少外出活动的时间，特别是室内外温差较大时。

另外，天气寒冷时最好不要外出晨练。如想外出活动，宜选择上午10时以后至下午3点以前的时间段，此时温度相对升高。活动量不宜过大，可选择散步或打太极拳等。如天气状况不佳，则应选择适宜室内进行的身体活动。

引发脑卒中的原因有哪些？

脑卒中是由于脑血管堵塞或者破裂，发生缺血或出血，使得大脑正常的血供被中断，导致脑细胞损伤或死亡，进而引发各种功能障碍。根据受损的部位不同，脑卒中就是一种可以引发语言、运动、情感等方面的问题，甚至导致残疾和死亡。

北京市疾控中心表示，乍暖还寒，人体机能正处于适应期，心脑血管疾病发作较为频繁。这是由于气温寒冷多变，导致血管收缩，血压升高，血流缓慢，血液粘度增高，心、脑负荷加重，动脉粥样斑块易于破裂，冠状动脉容易痉挛，进而诱发心脑血管疾病。

如何进行有效预防？

寒冷天气，如何做好自我防护？

北京市疾控中心提示，外出时及时添加衣物，一定要穿着保暖的衣服和鞋袜，戴上帽子、围巾和口罩，并且最好能捂住耳朵。

饮食方面，可适量吃一些能增强机体抵抗寒冷的富含蛋白质及热量的食物，但一定要“适量”，并且更要注意均衡饮食。

尽量保持心态平和，注意休息，保持规律的生活习惯，保证充足的睡眠。

慢性疾病患者，应坚持遵医嘱服药，控制好血压、血糖及血脂水平，如有不适应及时就医。